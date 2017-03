Veto grana en el derbi

Quedan 16 días para el derbi, pero el derbi ya ha empezado. Como sucedió en el partido de la primera vuelta, cuando sobró casi todo el ruido y faltaron casi todas las nueces, el lío ya está servido. Las peñas del Murcia entienden que el precio (15 euros) y la ubicación (fondo norte bajo) elegidos por la directiva del Cartagena para colocar a los aficionados granas es un ataque directo al corazón del murcianismo y, por tanto, desde ayer se está debatiendo de manera interna en el colectivo de peñas qué respuesta dar a la decisión del Efesé. Tres de ellas, Furia Grana, Región del Murcia y Peña Acciari, ya han anunciado su veto y no acompañarán a su equipo en el Cartagonova el próximo 19 de marzo, en señal de protesta por lo que consideran como «una agresión» del club cartagenero.

De hecho, la Federación de Peñas Murcianistas emitió un comunicado oficial tras el lanzado por el FC Cartagena anunciando precios y ubicación de la afición visitante para el derbi, destacando «su malestar por la decisión de entregar solo 998 entradas, por el precio fijado para las mismas y por las inadmisibles condiciones de la ubicación asignada para alojar a la afición desplazada». Los seguidores granas esperaban tener la misma ubicación que el año pasado, en donde dispusieron de todo el fondo norte, alto y bajo, para presenciar el derbi regional, como reconoció a 'La Verdad' su presidente y consejero grana Miguel Martínez, que no quiso pronunciarse más allá de lo que dicta el comunicado, confirmando así la idea que están manejando de no organizar el desplazamiento masivo de seguidores a Cartagena.

Los peñistas del Murcia consideran que la decisión adoptada por el FC Cartagena «se aleja mucho del respeto y el señorío institucional que ha marcado estos encuentros en los últimos años y genera una tensión innecesaria». Sienten que no han tenido el mismo trato que tuvo la afición albinegra cuando fue a la Nueva Condomina el pasado 30 de octubre, porque «nuestro club les entregó nada menos que 4.000 entradas en una grada independiente, con visibilidad perfecta y al precio de 12 euros».

Los peñistas del Efesé critican a Miguel Martínez y dicen que «solo se busca calentar el ambiente»



Los aficionados del Murcia se sienten atacados por el precio y la ubicación elegida por el Cartagena

En el colectivo de peñas del Real Murcia recuerdan que 4.500 cartageneros tuvieron entonces acceso a una zona del campo que ha estado cerrada durante toda la temporada. Por todo ello, los peñistas murcianistas han pedido al club cartagenero y a sus directivos «que reconsideren su decisión y den un trato digno a los aficionados del Real Murcia, acorde al que a ellos se les brindó en Nueva Condomina».

Ante una decisión que consideran «injusta», la Fepemur envió ayer a todos los presidentes de las peñas un comunicado en el que se les pide que, en consenso con sus afiliados, se posicionen sobre si creen que deben mostrar o no su disconformidad negándose a viajar hasta la ciudad portuaria el próximo 19 de marzo. Las peñas tienen hasta el sábado a mediodía para responder y así adoptar una posición de manera unificada por parte de todas ellas. Independientemente de lo que decidan desde la Fepemur, el resto de seguidores granas o peñistas, de manera individual, podrían desplazarse para ver en directo el encuentro en el fondo norte bajo del estadio municipal Cartagonova por un precio de 15 euros.

Primeras confirmaciones

Por el momento, va ganando por goleada la idea de no asistir al partido y llevar a a cabo un plante histórico. Ayer ya hubo algunas peñas que, a través de su cuenta de Twitter, confirmaron que han decidido negarse a viajar a ver el partido ante el trato dado a los hinchas del Murcia por el FC Cartagena. Es el caso de la Peña Acciari, la Furia Grana y Región del Murcia. Si finalmente gana el 'no', pasaríamos del todo a la nada en once meses, ya que el desplazamiento murcianista del pasado mes de abril fue el más masivo de la historia de este tipo de derbis. 1.500 aficionados del Murcia animaron a su equipo desde la parte superior del fondo norte en un partido que ganó el Cartagena (2-1, con goles de Chus Hevia, Juanlu Hens y Chavero) y que significó que el equipo entonces entrenado por Aira perdiera un liderato que ya no recuperó.

A la espera de la determinación final de los peñistas de la entidad grana, la afición albinegra también levantó la voz en la jornada de ayer. Así, en una nota lanzada por la Federación de Peñas del FC Cartagena, los seguidores albinegros lamentaron que «el comunicado [anterior] de las peñas del Murcia haya ofendido tanto a la directiva y a los aficionados del Cartagena, provocando así un malestar y un ambiente tenso a tres semanas del esperado derbi regional».

Los peñistas del Efesé indican en su comunicado que «no estamos a favor de que el club vuelva a reubicar a los abonados de fondo norte alto (tal y como ocurrió la temporada pasada) a otra zona del campo, con la consiguiente división de algunas peñas. Y en algunos casos, incluso con peor ubicación y visibilidad. Además, es oportuno señalar que el sitio establecido para la afición del Real Murcia es el fijado para la afición visitante, sea cual sea el equipo, habiéndose realizado el año pasado una excepción, con la afición del Real Murcia como muestra de respeto y señorío, cediendo entonces las butacas de nuestros abonados a los aficionados murcianistas, entradas de las cuales, muchas fueron devueltas, ocupando solo una parte de la grada».

Abonados de fondo norte

En el colectivo de peñas del Cartagena recuerdan que «nuestro estadio tiene una capacidad muy inferior al de Nueva Condomina [15.000 contra 31.000], por lo que lo habitual es colocar a la afición visitante en las zonas libres, y solo el fondo norte bajo lo está y no cuenta con abonados. De media, en los partidos de Liga disputados hasta la fecha, se ha ocupado la mitad del Cartagonova, lo que dificulta el posible traslado de nuestros abonados de fondo norte alto a otras localidades. Siguiendo con el tema de la ubicación, es clave añadir que por temas de seguridad lo más adecuado es ubicar a la gente del Murcia en el fondo norte bajo».

En lo referente a los precios, «hay que decir que es el mismo que tiene que pagar un abonado de fondo sur bajo, siendo para los no abonados (afición del FC Cartagena) de 20 euros. Es interesante recordar que la temporada pasada hubo un acuerdo entre ambos clubes para fijar el mismo precio a ambas aficiones, tanto en la ida como en la vuelta. Este año, en el partido de ida, el Real Murcia fijó el precio para la afición visitante de manera unilateral. Y no vamos a entrar ahora en el tema del cambio de ubicación sufrido por nuestra afición a última hora en el partido de Nueva Condomina», señalaron los responsables de las peñas de la entidad blanquinegra.

Por último, el colectivo presidido por María Dolores Martínez lanzó un dardo envenenado contra Miguel Martínez, presidente de las peñas del Murcia: «No hay que olvidar que tiene una importante vinculación con el Real Murcia, ya que está en el Consejo de Administración como vicepresidente. Es una razón para pensar que dicha conexión hace que vele más por los intereses del club. Nosotros nos sentimos atacados y pensamos que lo único que se busca es calentar el ambiente», opinaron los peñistas del Efesé.

Hay que recordar que los últimos derbis han sido los más deportivos de la historia, sin incidentes destacados antes, durante o después. En el derbi del año pasado en el Cartagonova, eso sí, algunos aficionados visitantes arrancaron 70 butacas y lanzaron varias al terreno de juego. También hubo algunos destrozos en los aseos de la zona ocupada por los seguidores murcianistas.