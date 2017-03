Los aficionados del Murcia pagarán 15 euros en el fondo norte bajo

El Cartagena hizo ayer público lo que tendrán que pagar los aficionados del Murcia que acudirán al derbi del 19 de marzo que se va a disputar en el Cartagonova. Finalmente, las entradas para la marea grana costarán 15 euros y no 12 como esperaba la afición del Real Murcia. De hecho, en la primera vuelta, los aficionados albinegros que se desplazaron a la Nueva Condomina pagaron 12 euros por su entrada en la grada lateral superior, 3 euros más barata que el precio fijado por el club albinegro.

La polémica ya está servida. Y no solo por el precio ya que los aficionados murcianos serán colocados en el fondo norte bajo del Cartagonova, una ubicación diferente a la de la pasada campaña, en la que los más de mil aficionados desplazados ocuparon la parte superior de la grada, con mejor visibilidad. Paco Belmonte argumenta que esta temporada no se dan los condicionantes ya que no puede desplazar, como hizo el año pasado, a los socios albinegros ubicados en la parte alta de esta grada para ceder su sitio a los del Real Murcia. El motivo expuesto es que el club blanquinegro ha vendido más carnés en esta ubicación y es complicado recolocarlos en otro lugar del Cartagonova.

El Cartagena, que en el derbi de la primera vuelta dejó 55.000 euros en las taquillas granas gracias al desplazamiento masivo de sus aficionados (fueron 4.500), cederá 998 entradas y argumenta que el precio solo puede ser de 15 euros, el mismo que cuesta la entrada más barata para los aficionados cartageneros que acudan al derbi y no sean abonados. Cabe recordar que en la primera vuelta ya hubo discrepancias entre ambos clubes por la ubicación de la afición cartagenerista. El club grana los ubicó en la grada lateral superior y no en la inferior, como deseaba el Efesé. Y eso hizo que Paco Belmonte y Manolo Breis, en señal de protesta, no se sentaran en el palco del estadio del Murcia y vieran el derbi, acompañados del alcalde José López, mezclados entre los aficionados blanquinegros.

Tras comprobar que esta medida ha sentado mal entre los aficionados murcianistas, el Efesé hizo público anoche un comunicado en el que recordó que «en el partido jugado en Nueva Condomina el precio fue decidido de manera unilateral por el club que ejerció como local» y que «el estadio Cartagonova tiene una capacidad inferior a Nueva Condomina, por lo que la oferta es notablemente menor. El Real Murcia, en su día, fijó el precio conforme a la capacidad de su estadio y al elevado número de aficionados albinegros previstos para ese encuentro».

El club albinegro puntualizó en esa nota que «dada la trascendencia del choque y la capacidad del Cartagonova, la demanda de entradas es muy elevada, lo que justifica su precio de 15 euros». Y acaba diciendo que «en ningún momento, el FC Cartagena pretende aprovecharse o cobrar un impuesto a los aficionados visitantes que se sitúen en fondo norte bajo, ya que el precio de las entradas para aficionados locales que sean abonados en fondo sur bajo también es de 15 euros».