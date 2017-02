Doble sesión de fútbol en Lorca por 5 euros

El Lorca defenderá el liderato por segunda vez esta temporada en una jornada en la que la sesión de fútbol será doble en la ciudad. Por la tarde jugará el primer equipo y por la mañana, a las doce, lo hará el filial de Jorge Pérez en La Hoya, ante el Estudiantes. Los abonados, como es habitual, podrán acudir con su abono a esos dos encuentros. Para los no socios, el Lorca ha lanzado un precio especial para poder vivir los dos encuentros, que es de solo cinco euros. Las entradas se podrán retirar hasta el sábado por la mañana en las oficinas del club, o el mismo domingo en el Ángel María Villar y en el estadio Artés Carrasco.

El delantero Chumbi, que ya jugó unos minutos ante el Cartagena tras su lesión, no fue alineado en Marbella para no arriesgar tras sentir molestias el sábado, antes del choque. Estuvo a punto de saltar al terreno de juego, pero los goles de Manu Onwu, primero, y de Pepe Rojas, unos minutos después, hicieron reflexionar al entrenador, que lo reservó para lo que resta de Liga. Será clave disponer del goleador aguileño totalmente recuperado de sus molestias, ya que habrá por delante partidos importantes hasta el final para mantener el liderato y afrontar el 'playoff' con total garantía. El domingo será convocado, pero puede que no sea titular.

El que seguro no estará es el central Molo. El almeriense vio en Marbella la décima amarilla y cumplirá ciclo por segunda vez esta temporada. Le sustituirá Pepe Rojas.