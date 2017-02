Jorge Pérez apuesta por un cambio completo del fútbol español

Jorge Pérez, aspirante a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (FEF) y secretario general de la misma durante los últimos trece años, quiere cambiar el fútbol español. Con el lema ‘Nuestro Proyecto, Vuestro Proyecto. Renovar la FEF, la ilusión de todos’, y acompañado por dos de los miembros de su equipo, Luis Gil y Santiago Nebot, Pérez detalló sus principales iniciativas basadas en «los principios de renovación, transparencia, participación y trabajo en equipo» de cara a las elecciones del 22 de mayo. En esa línea aclaró que cree «en una Federación en la que todos tengan voz y todos sean partícipes. La Federación tiene que cambiar y sé cómo hacerlo. Conozco las fortalezas y las debilidades del fútbol español, sé lo que hay que hacer y cómo. Creo en la transparencia, en que seamos accesibles para decidir y aprender de los demás. Aquí cabemos todos. Y creo que la renovación es necesaria, urgente diría. Va a ser un camino largo e ilusionante», señaló en la sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El cambio en el sistema de juego de la Copa del Rey, a partido único y en campo designado por sorteo es quizá la medida estrella más llamativa junto a una Supercopa en campo neutral. Pérez reconoce que prefiere la capital de España como sede fija, mientras que en su equipo optan por una final Four itinerante con la final femenina incluida. Esa propuesta junto a la celebración de un congreso anual del fútbol aficionado, la garantía de los salarios para los jugadores de Segunda B y Tercera, así como la dignificación de los árbitros y la supresión anual de la cuota que pagan los entrenadores son algunas de las ideas que incluye el proyecto que encabeza Pérez. «La Federación tiene un futuro esperanzador. Las personas son pasajeras. Si alguien tiene un proyecto mejor que gane y que le vaya bien, pero no creo que nadie lo tenga. Tengo el mejor equipo. Voy a trabajar junto a las presidentes de las territoriales todos los meses. Cuento con el fútbol profesional y con Javier Tebas, al que admiro. Ha convertido el fútbol profesional en una locomotora imparable. Si esto me resta votos, me da igual. Quiero ser justo con él», aseguró confiado ante su victoria en las elecciones del 22 de mayo. Recordó que, por ejemplo, la Liga ha mandado estos años a la FEF una «carta con temas importantes en más de 50 ocasiones y no se le ha contestado ninguna».

Ha sido un auténtico placer estar compartiendo nuestro proyecto con vosotros. Gracias a todos por el apoyo y cariño #RenovaciónRFEFpic.twitter.com/1CYRpvRlBu — Jorge Pérez Arias (@Jorge) February 24, 2017

Apoyo del fútbol profesional

Pérez Arias, que fue cesado por el presidente Villar durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 11 de octubre del año pasado y luego despedido, dijo que en los últimos días «no reconoce» a Ángel María Villar, que ocupa el cargo desde 1988, y es por ello que asegura que «no sabe qué va a hacer, ni por dónde va a salir» éste, aunque «no le preocupa» y reclamó «un cambio urgente» en el organismo. Pérez insistió en la idea de ser una candidatura que agrupe a todos y no negó que desea trabajar «de la mano» con la Liga. Su presidente, Javier Tebas, y el presidente del Valladolid, Carlos Suárez, fueron algunos de los asistentes al acto, en el que Jorge Pérez dijo contar con el apoyo de la mayoría de los presidentes de los clubes de Primera y Segunda, aunque en estos momentos está centrado en «informar» a todos los estamentos y «no pidiendo el voto» para las elecciones ya que antes hay una votación para formar la Asamblea será el 5 de abril.

medidas y propuestas Claves de la candidatura -Copa a partido único, con estadio decidido por sorteo. Para la final, dos opciones:Madrid como sede fija o Final Four:semifinales y final el mismo fin de semana, con la final de la Copa de la Reina el sábado. La Supercopa, a partido único, y en campo neutral. -Promete «fortalecer a las federaciones territoriales y crear criterios subjetivos en el reparto de las subvenciones». -«Garantizar los salarios de los futbolistas y crear un fondo de garantía para los jugadores de Segunda B, Tercera y fútbol femenino». -Suprimir el canon del 3% que «deben pagar todos los técnicos al Comité de Entrenadores» y «negociar con ellos si quieren aprobar que un entrenador pueda entrenador a otro equipo en la misma temporada una vez que ha sido destituido». -«Dignificar la actividad arbitral, que sean inscritos en el Régimen de la Seguridad Social para que tengan cobertura médica y derecho a prestaciones». Además se les ayudará una vez finalicen sus carreras. -Impulsar el fútbol no profesional (clubes de Segunda B y Tercera) y lo primero «será repartir el 1% que les corresponde los derechos audiovisuales». -Congreso del fútbol para abordar asuntos como la tecnología: «Quiero escuchar pros y contra para tomar decisiones de manera consensuada».

Ahí ya se sabrá aproximadamente con cuantos votos podrá contar cada candidato en las elecciones del 22 de mayo. «Tengo el apoyo de la mayoría de los 41 votos del fútbol profesional. No creo que nadie se vaya a bajar del barco. En el camino que estamos haciendo por España no estamos pidiendo el voto, estamos informando. Voy a contar con presidentes de territoriales, estoy yendo a todos los clubes, pero cada uno tiene un voto y vale lo mismo», señaló, antes de que Luis Gil se refiriese a movimientos en algunos estamentos para que sus representantes voten en bloque. Algunas federaciones territoriales, claves en la composición de la Asamblea General y en la votación a la presidencia e históricamente afines a Villar a través del reparto del dinero de las subvenciones, y las asociaciones de futbolistas o árbitros. «Los clubes tienen más información y están perdiendo el miedo. Se está facilitando la petición del voto por correo entre los futbolistas para desacreditar nuestro trabajo. La gente debe votar libremente, ya está bien. Es una responsabilidad de los futbolistas tener solidaridad con los menos afortunados. Que sepan derecho a voto y cómo se hace. En 15 años que fui futbolista profesional yo, por ejemplo, no lo sabía. Ni se me ha informado tampoco. Sólo quiero que no se plieguen a las presiones del presidente de la territorial. Las herramientas las vamos a poner pero hay que dar el paso», deseó el que fuera directivo de la AFE, que denunció coacción de voto de la Federación Asturiana.

Presentación oficial de la Candidatura Jorge Pérez https://t.co/qRfjBBR6ZU — Jorge Pérez Arias (@Jorge) February 24, 2017

Pérez Arias confirmó que ha solicitado que las votaciones se hagan mediante voto electrónico, como contempla la Orden Ministerial que regula los procesos electorales en todas las federaciones y aclaró que al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, le pidió garantías sobre la aplicación de la legalidad y éste se las dio. «Villar siempre ha dicho los empleados están para trabajar y los dirigentes para decidir. Le he visto en UEFA decir que si había habido algún error, al exponer datos de su gestión, el responsable era él. Pero el otro día en un juzgado me sorprendió que dijera que el responsable es el secretario, el administrador, el tesorero y Marcelino Maté, presidente de Castilla-León que le apoya».

Sin temor a los juzgados

El exsecretario general de la FEF hasta el pasado octubre se refirió así a la declaración judicial de Villar sobre posible trato de favor a los clubes Recreativo y Marino, por la querella presentada por el otro aspirante a la presidencia federativa, Miguel Galán, caso por el que Jorge Pérez también ha sido citado a declarar. «No es que tema que se judicialice el proceso, ya lo está. Creo en la justicia. Yo declaro el día 2 en el asunto del Recre y lo que espero es que estos temas se resuelvan. No tengo nada que temer. Si lo tuviera no me habría embarcado en esta aventura», recordó.

Desde la candidatura se insiste en la necesidad de reforzar el fútbol aficionado y tener voluntad de escuchar. «El fútbol es todo, el de once contra once, el de cinco contra cinco, el playa, el femenino. Todos tendrán cabida en la casa del fútbol. Hay que devolver a la sociedad lo mucho que nos da el fútbol. Tenemos la mejor Liga del mundo y queremos tener el mejor fútbol aficionado. Quiero tener a los aficionados y a los medios de comunicación en la Junta. Han hecho mucho por el fútbol». El candidato, por último, cerró el acto con una única promesa. «A mi gente le he dicho que no prometamos lo que no podemos cumplir. Voy a prometer una cosa. Si salgo elegido presidente y al mes no he convocado esa asamblea para resolver el reparto del 1% de los ingresos de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey dimito. Me voy a mi casa»,