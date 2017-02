Algar apuesta por Antonio López para sustituir a Pina y Chumbi vuelve ante el Efesé

El Lorca FC tiene una baja importante para el partido de mañana ante el Cartagena, se trata del lateral derecho Pina. El capitán del equipo vio la quinta tarjeta amarilla el pasado domingo ante el San Fernando. Ante esta importante baja, Julio Algar tiene dos opciones, la de colocar a Menéndez en esa posición, o contar con otro jugador no habitual. Por lo visto en los entrenamientos de la semana, el lateral se quedará en el banquillo, y el central Antonio López será el elegido. Es una opción porque el técnico no confía en Menéndez para estar en el once titular. El resto de jugadores serían los mismos que ganaron es casa del San Fernando.

El equipo lorquino contará con una gran novedad para este partido, se trata del delantero Chumbi, que vuelve después de unas jornadas en el dique seco. El goleador aquileño tiene el alta médica y ha entrenado con el resto de sus compañeros durante la semana con normalidad. Ya está preparado para jugar si Julio Algar lo estima oportuno. Lo más probable es que esté en el banquillo de inicio, pero seguro que participara si el encuentro se atasca y necesita el concurso de un goleador. Hay que recordar que Chumbi fue el autor del gol que dio la victoria al Lorca en la primera vuelta en el estadio Cartagonova.

La afición del Cartagena no viajará en masa. Se espera la llegada al Artés Carrasco de un número menor al esperado. La derrota ante el Mérida y la pérdida del primer puesto ha frenado la euforia de la afición del equipo entrenado por Monteagudo. El Lorca mandó hasta Cartagena 1.200 entradas, pero estas no se agotarán. Se han programado viajes en autobuses y coches particulares. Hay que recordar que la entrada cuesta 10 euros, el que prefiera la tribuna alta y baja tendrá que abonar cinco euros más. La afición que está más animada es la del Lorca, ya han retirado unas mil entradas. Los abonados tienen acceso gratis, pero cada uno puede retirar dos entradas al precio de 5 euros.

El Cartagena se puede quedar a siete puntos de los lorquinos. Los problemas empezarán para el equipo portuario si no es capaz de ganar. Si el Lorca suma los tres puntos, la diferencia a su favor sería de siete, seis más el golaveraje. El Lorca ganó el partido de la primera vuelta. Se impuso en el estadio Cartagonova por la mínima.