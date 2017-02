Julio Algar: «¿Si Xu Genbao hace las alineaciones? Pues que siga haciéndolas, porque las está haciendo muy bien»

Estuvo doce temporadas en la cantera del Real Madrid y se quedó en el Castilla. Eran los tiempos de la 'Quinta del Buitre'. Con 22 años, cuando se acabó su periplo en el club blanco, jamás pudo imaginar que dos décadas después trabajaría durante cinco años como ojeador del Barça. Antes, para más inri, había estado cuatro temporadas colaborando con la secretaría técnica del Espanyol. Pero es que la vida de Julio Algar (Madrid, 1969) está llena de contrastes y de giros inimaginables. Uno más. Hace ocho años entrenó al Lorca Deportiva, el club que en estos momentos es enemigo y amenaza del Lorca FC, el equipo que Algar ha colocado en lo más alto del grupo IV. Otro. Él, madrileño afincado en Murcia desde hace 20 años, jugó en el Lorca, el Murcia y el Cartagonova. Por tanto, está acostumbrado a mudar de piel. Y conoce a la perfección los códigos del fútbol.

- Si en junio le hubieran dicho que hoy usted iba a ser el entrenador del líder del grupo IV de Segunda B, ¿se lo hubiera creído?

- No, porque para nada pensaba en la posibilidad de ser el entrenador del primer equipo. Es más, no entro en el proyecto como entrenador. Yo voy al Lorca a trabajar en la secretaría técnica con Paco Zaragoza. Ni siquiera iba a coger al filial. Pero a última hora me lo proponen y yo acepté encantado. Ya era un premio entrenar al Lorca B. Lo que más me gusta es entrenar y no he podido hacerlo porque me salieron dos buenas oportunidades en el Espanyol y en el Barcelona, de las que hay que aceptar sí o sí, y he estado al final diez años trabajando como ojeador y coordinador de zona, viendo mucho fútbol y formándome a todos los niveles. Esto es fútbol y, en cualquier momento, cambia todo, para bien o para mal. Yo lo sé bien. Estuve doce años jugando en el Madrid y he estado cinco como técnico del Barcelona. Esto da mil vueltas y hay que adaptarse.

- Tiene 47 años y ha tardado en llegar su oportunidad. Pero es el estreno soñado, desde luego.

- Yo quería entrenar. Me retiré con 34 años y siempre pensé en ser entrenador, pero no es fácil que te den una oportunidad, ni en Segunda B ni en Tercera incluso. He tenido que esperar y se ha dado algo que nadie esperaba. En la jornada 5 surgió esta posibilidad y el grupo humano que tengo y el gran nivel de la plantilla ha hecho que los resultados estén llegando. De todas formas, aunque estamos contentos por ser primeros, sabemos que aún no hemos conseguido nada.

- Hace tres semanas no podía usted sospechar que iba a llegar líder y con tres puntos de diferencia sobre el segundo a este Lorca-Cartagena.

- Está claro que ha cambiado la cosa. Estábamos muy lejos del 'playoff', pero se veía venir que íbamos a llegar arriba. Hemos sumado 22 puntos de los últimos 24, que es una barbaridad, y yo veía en la intensidad de los entrenamientos y la seriedad del equipo en los partidos que íbamos a más y que nos íbamos a meter en la pelea. Hacemos las cosas bien. Y esta es la recompensa.

- ¿Esperaba que el Cartagena sumara un solo punto en las dos últimas jornadas?

- Nos centramos en lo nuestro y no miramos a los demás. Pero si miramos las últimas siete jornadas nos encontramos con que a todos los equipos de arriba les está costando sumar puntos, no solo al Cartagena. Como nosotros hemos hecho 22 de 24 y los demás han fallado, todo se ha juntado para que nosotros nos hayamos puesto primeros.

- Si el Lorca gana este domingo al Cartagena, da un golpe casi definitivo para acabar primero. ¿Lo ve usted así?

- Pase lo que pase, queda mucha Liga. Si ganáramos, tendríamos una clara ventaja. Pero si nos descuidamos, el Cartagena nos cogería, ya que es un gran equipo. Queda mucho. Nadie habla del Marbella, por ejemplo. Dicen que se va a caer, pero ahí sigue con nosotros, en la pelea.

- ¿Es una ventaja para su equipo que el Cartagena necesite la victoria y tenga que exponer más?

- Cada partido es una historia, independientemente de la clasificación. Igual vienen con mucha motivación, sabiendo que no pueden fallar, y nos hacen daño. Nosotros tenemos que seguir concentrados y en nuestra línea de las últimas semanas. Eso es lo que más me preocupa. Nunca sabes si hubiera sido mejor que el Cartagena llegara como líder e igual afrontaba el partido más relajado. Vamos a verlo, pero mi preocupación es que mis jugadores estén concentrados y hagan lo de todos los domingos.

- ¿Podemos ver un partido similar al de la primera vuelta?

- Es imprevisible. Es verdad que en la ida vimos mucho respeto, pero nuestra idea siempre es jugar bien y ganar. Y luego sabemos que un partido de Segunda B puede cambiar por cualquier pequeño detalle.

- ¿Cómo está Chumbi?

- Se ha recuperado muy bien y ya está entrenando. Pero hasta el final de la semana no sabremos si puede jugar o no. De todos modos, lo que importa es que todo el mundo rinde bien y aunque haya bajas el equipo sigue a su nivel. Soy un privilegiado por contar con una gran plantilla a mi disposición.

- ¿Cómo gestionó el 'caso Chumbi'? ¿Tiró de psicología o de su experiencia como futbolista?

- Al final, no fue tanto como se dio a entender. Le damos mucho bombo a estas situaciones y se sacan las cosas de contexto. Todo se habló con normalidad y se arregló pronto.

- Pero fue él quien encendió la llama con sus quejas en Twitter.

- Hay jugadores que se enfadan al cambiarlos y le dan una patada a una botella de agua en el banquillo. O entrenadores que le dan un puñetazo al banquillo. Y son cosas que están mal. Pero se quedan ahí. Lo de Chumbi se utilizó. No fue para tanto, pero durante tres semanas se le estuvo dando vueltas, igual porque había interés de alguien en aprovechar esa historia para ficharlo.

- ¿Cómo es Xu Genbao? ¿Realmente se atreve a imponer cosas en lo táctico y mete mano en las alineaciones?

- Es un hombre de fútbol, que fue jugador y seleccionador en China. Hablo con él todas las semanas y es una persona normal. Entiende más de fútbol que casi todos los presidentes que he tenido como jugador. Muchos opinaban y decidían sin saber casi nada. Lo que pasa es que a nosotros nos están intentando desestabilizar y se dicen muchas cosas de él. Afortunadamente, el vestuario es una piña y no nos afecta el ruido de fuera . Si las está haciendo [las alineaciones], que siga, porque lo está haciendo muy bien. Las cosas van muy bien y lo único que me da pena es que en la ciudad de Lorca no se está aprovechando esta oportunidad ni se está valorando la magnitud del proyecto de Xu Genbao.

- ¿Y esto de solo pisar Lorca cada quince días? ¿Cómo lo llevan?

- Es una pena que el utillero y muchos jugadores tengan que hacer tantos kilómetros a diario para poder entrenar. Si este equipo no estuviera aislado, las cosas irían aún mejor. Nosotros, por ejemplo, el sábado no podemos entrenar en el Artés Carrasco. Tiene mucho mérito que seamos líderes con todo lo que hay alrededor, porque las circunstancias y las condiciones para trabajar no son las normales. Pero los jugadores han sabido abstraerse y lo están bordando. Si no tuviéramos la calidad humana que hay dentro del vestuario, estaríamos séptimos u octavos.

- No obstante, en el lado positivo, jugar con tan poco público en el Artés Carrasco les resta presión.

- Sí, pero hemos competido de maravilla en el Cartagonova ante 6.000 personas. El futbolista al final lo que quiere es que haya 6.000 personas en el estadio. Sabes que si lo haces mal, te pitan. Pero si lo haces bien, te aplauden y te llevan en volandas. El jugador se siente futbolista de verdad ante 6.000 espectadores.

- ¿Qué recuerda de su campaña en el Cartagonova, en la 2000-01?

- Estuve bien. Fue el año que se fue Aranguren y luego le sustituyó Paco Sánchez. Al final no entramos en 'playoff' y me fui al Figueres.

- ¿Le tira más el Murcia o el Efesé?

- Quiero que suba el Lorca. Y luego los dos, Murcia y Cartagena. Sería bueno para todos que los tres estuvieran el año que viene en Segunda.