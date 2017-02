Chumbi, sin prisas de cara al derbi

Uno de los jugadores que más ha rendido en el Lorca esta temporada es el delantero Chumbi. El jugador aguileño está recuperándose de la lesión muscular que sufrió ante el Real Murcia. Suma 13 goles y está entre los mejores del Grupo IV de Segunda B, a pesar de no haber podido jugar los últimos partidos de Liga y haberse perdido alguno más por sanción.

Durante estos días ha apretado en su recuperación, ya que la próxima semana será clave para saber si puede estar listo ante el Cartagena, choque que se disputará en el Artés el 18 o 19 de febrero: «La recuperación va bien. La verdad es que llego muy contento a casa porque he empezado a tocar balón. Está siendo difícil entrenar al margen de los compañeros y no formar parte del grupo, pero sí que es cierto que esta última semana he mejorado bastante y he pasado de correr a iniciar contacto con el balón. Al ponerme botas y saltar al césped, todo se ve diferente».

Chumbi tiene la suficiente experiencia como futbolista para saber que las prisas son malas consejeras: «Me falta recuperar la forma física. Tampoco he estado mucho tiempo parado, pero no es lo mismo estar a un ritmo de competición alto que tener que parar dos o tres semanas. Espero empezar a trabajar con el grupo la semana que viene. Si llego al fin de semana en condiciones óptimas, me gustaría estar disponible para Julio Algar», asegura. En el horizonte está el partido ante el Cartagena: «Queremos evitar una recaída, sobre todo yo. Es una lesión muscular y tiene un tiempo determinado para estar bien. Podría estar disponible para la convocatoria, pero no soy nada optimista para poder ser titular contra el Cartagena. Mis compañeros están haciendo un gran trabajo y están sacando los partidos adelante. Coger la forma física del resto del equipo no es cosa de tres días, hay que tener ritmo y entrenar con ellos, y eso será a partir de la semana que viene».

Un equipo sin fisuras

Chumbi tira de modestia a la hora de analizar el tiempo que ha estado fuera: «Yo me he perdido cuatro partidos y no se ha perdido ninguno y se sigue ganando. Eso es lo importante, la gente tiene que ver que la plantilla cuenta con un ambiente envidiable y que con cualquiera que juegue hay capacidad para ganar en cualquier campo. El vestuario está muy unido y los que han venido están sumando».