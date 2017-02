Jugar está más caro en el Jumilla desde el cierre del mercado invernal

Pichi Lucas ha conseguido lo que pretendía con el mercado invernal: aumentar el nivel competitivo de su plantilla sin romper la magia que desde el principio del ejercicio ha invadido el vestuario del equipo vinícola. Es lo que se desprende del último partido de Liga jugado por el Jumilla en la Línea de la Concepción y de los entrenamientos de los últimos quince días. El técnico leonés está contento porque hay puestos en los que ya ha aumentado la competitividad de forma notable tras solo unos retoques en el pasado mercado invernal.

Por ejemplo, en el lateral derecho la presencia de Pablo Pérez, defensa que llegó en enero procedente del Palencia, ha hecho aumentar el rendimiento de Albiol, que en los dos últimos partidos brilló a un gran nivel. La llegada de Álvaro Romero, el extremo cedido por el Real Murcia al club vinícola tras ficharlo del Arenas de Getxo el último día del mercado, también ha aumentado la competencia en la banda. El pasado domingo el titular fue Chirri, pero Romero jugó los últimos veinte minutos e impresionó a sus compañeros y al cuerpo técnico por su rapidez y habilidad con el balón en los pies. Además, desde que llegó, Romero está entrenando con gran intensidad y quiere demostrar que los 4 goles que marcó en su club de procedencia no son fruto de la casualidad. Morgado es otro de los que también pelea por jugar.

Competencia para Perona

Álvaro Romero, extremo cedido por el Murcia el último día de mercado, gusta al cuerpo técnico

Otra posición en la que Pichi Lucas también tendrá más alternativas y en la que se verá obligado a tomar decisiones difíciles es en la mediapunta. La pasada jornada Fran Moreno, que llegó desde el Lleida, fue titular por la ausencia por sanción de Perona, hasta ahora titular indiscutible en esa demarcación. Frente al Recreativo, el próximo domingo a las 12 del mediodía, tendrá que poner a uno de los dos junto a Titi, el único delantero nato de la plantilla.

Hay más jugadores que han llegado en el mercado invernal y que han elevado el nivel de la plantilla. Paul Quaye es un centrocampista que puede dar oxígeno a los jugadores del centro del campo como Manolo y Julio de Dios por su físico y por su técnica. Está ganando en confianza y está demostrando que no es casualidad que fuera una de las promesas de la cantera del Espanyol.

Cabe recordar que el Jumilla tendrá a todos los jugadores disponibles para el próximo domingo porque no tiene sancionados (la pasada semana estuvieron castigados Perona, Bello y Julio de Dios) y la única duda en el apartado físico es la de Ángel Robles, que no estuvo en la Línea de la Concepción por unas molestias físicas. Si no hay contratiempo, podría reaparecer el próximo domingo. Si nada cambia, Pichi Lucas tendrá que dejar a tres jugadores fuera de la convocatoria ante un rival que ha sumado ocho de los últimos quince puntos y que quiere salir de la zona baja.