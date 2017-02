Paco García: «Germán fue un cobarde»

El entrenador del Real Murcia, Paco García, afirmó este viernes que el futbolista Germán, que ahora milita en el Cartagena y que acusó al técnico de su marcha del club grana, "el único culpable de su marcha es el propio Germán. Nos pidió salir el primer día. Si alguien apostó por él fui yo", según informó este mediodía la Cadena Ser.

García aseguró que "me ha hecho mucho daño. Germán miente, ha sido un cobarde. El primer día de mercado nos dijo que se iba, y en vez de apartarle, le permití estar al 100% con el equipo. El día 30 la oferta de la Ponferradina no había llegado, se quería quedar y no me parecía ético sacar a un compañero por él entonces. Me duele mucho que diga esto porque si alguien apostó por él fui yo".

Como informó la Ser, Deseado Flores no quiso pronunciarse de nuevo sobre la marcha del futbolista ni tampoco valorar las palabras de Paco García, al que apoya de forma rotunda.

Tras las palabras de Paco García, la reacción de Germán no se ha hecho esperar. El futbolista quiso aclarar la situación a través de su perfil de Twitter y pidió disculpas al técnico grana. Asimismo, puntualizó que no hubo mentiras, si no "malentendidos".