Un tuya-mía por la Alameda

Estefy o Estefi?, que de todas formas aparece escrito. «Pues mira, ni yo misma lo sé, me da igual, me ponen de todas las formas, hasta con doble efe y sin la e primera», dice Estefi, la jugadora más descollante en Segunda femenina. También le dicen Bauti, por su hermano, uno de esos jugadores ubicuos, eternos, de Tercera (ahora en la Minera), en la que parece estar desde la noche de los tiempos, y quien le enseñó el abecé del fútbol cuando ambos eran niños. Por la mañana temprano, se los podía ver por la Alameda de San Antón de Cartagena, camino del colegio, jugando al tuya-mía con una pelota. «Salíamos a la calle con el balón y nos tirábamos las horas muertas los dos».

EL DUELO 4-1



Tres goles del Lorca Féminas los anotó Estefi Bautista contra el SPA de Alicante de la yeclana Eva Navarro. La cartagenera se llevó el duelo en el campo Mundial 82. Eso sí, Eva no jugó en el equipo inicial. Estefi lleva 8 goles en tres encuentros con el Lorca Féminas. Es la jugadora del momento en la Segunda División femenina (grupo 7).

Estefi lleva tres partidos con el Lorca Féminas. En los dos primeros ya marcó cinco goles y la felicitación de su hermano no se hizo esperar: «Así me gusta, que demuestres lo que te he enseñado», cuenta la cartagenera entre risas. En el tercero se descolgó con otros tres para satisfacción de Mayte Martínez, la presidenta del Lorca Féminas y quien se empeñó en verla en su equipo. «Me llamó estando en el Alhama, el año pasado, y en Navidad volvió a llamarme».

Y es que Estefi tenía una carta de presentación golosa: 50 goles con el Cartagena Féminas en la temporada 2013-14, el año de su eclosión. De aquella temporada guarda un balón firmado que sus compañeras le regalaron por su cumpleaños. «Lo tengo en la habitación, encima de un trofeo».

De ese mismo año guarda la camiseta del equipo en honor al ascenso a Segunda. A la espalda, el número 7, que es el el que más le gusta, sin que nada tenga que ver con Cristiano, que también lo lleva y al que tiene ojeriza desde que fichó por el Madrid. «Me encantaba cuando estaba en el Manchester, pero soy del Barça». Cuenta que se llevó un chasco de los grandes cuando lo vio vestirse de blanco. Además, a esta cartagenera de 25 años, que dice que si le regalan la Play ni la toca, que a ella lo que le pone es un balón, no le gusta la arrogancia del portugués: «De pequeña mi hermano me enseñó a jugar al fútbol y mi padre a ser humilde. Los dos, de hecho, me dijeron que, llegase donde llegase nunca olvidase el sitio del que vengo. Y yo, esté donde esté y haga lo que haga, no lo olvido nunca».