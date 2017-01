Un Lorca armado hasta los dientes

En la Tercera comienza a quedar claro qué equipos aspiran a todo, cuáles no aspiran a nada y los que van a tener que luchar hasta el último partido. El líder, al que llegó el delantero del Real Murcia Wilson Cuero, ha tenido focalizada toda la actualidad de fichajes. Los de la Ciudad del Sol, que han dado la baja de una tacada a Omar, Cristo Díaz y Zaplana, han tenido las altas del mencionado Cuero y de Serra, del Saguntino. Juan Carlos Cordero quiere armar hasta los dientes a un equipo que goleó a un Huércal que comienza a meterse en líos. El 'efecto Luis Franco' parece que pierde fuelle.

Demasiada juventud

Acciari se queja de la inexperiencia de los suyos

El filial del Lorca CF, por su parte, estuvo en el filo de la navaja. Cuando el partido agonizaba Ciarrocci y Adrián dieron el empate a un Lorca que apenas pudo festejar el punto con sus aficionados, porque estos ya habían abandonado el municipal de Los Tollos. Acciari sigue lamentándose de la falta de experiencia de su Imperial: «La juventud del equipo le pasa factura en momentos puntuales».

El Águilas juega mejor fuera que en casa. Los blanquiazules ganaron un partido con polémica arbitral. En San Pedro se quejan de que con el 0-1 el colegiado anuló un gol legal. Lo cierto es que mientras protestaban, el partido siguió su curso y llegó el segundo tanto del equipo aguileño. El resultado deja al Pinatar a un partido del descenso y metido de lleno en una ronda de choques complicados. Los blanquillos tendrán que visitar ahora al Ciudad de Murcia, en un duelo de necesitados.

Pero el gran partido de la jornada se disputó en Sangonera la Verde, donde UCAM B y El Palmar metieron casi 300 espectadores en El Mayayo. Los de Calata siempre fueron a remolque, pero el 'hijo pródigo' Michael dejó el duelo en empate.

Desbandada y debacle

Un 'set' tras irse en el Totana hasta el apuntador

El Olímpico de Totana no tiene solución. La directiva que preside Juan Miguel Nicolás ha llevado al equipo a un callejón sin salida. Los jugadores se han ido por los impagos. Primero se marcharon los futbolistas que tenían que ir a entrenar desde Murcia. Después se cambió de entrenador y se trajo a varios jugadores de Lorca, pero con el mismo sistema: no se paga a nadie. Y cuando los futbolistas han pedido cuentas a la directiva, les han dicho que además de no pagarles lo que se les debe, tampoco se va a pagar un euro hasta final de temporada. La desbandada de jugadores y entrenador dio como resultado un partido fácil para el Yeclano, que consiguió un 'set' en blanco y volver a coger sensaciones.

En Cieza los ánimos están calmados. El equipo funciona y la afición espartera, en número superior al medio millar, se deja ver por La Arboleja. Era un partido difícil ante el equipo de Tomi, pero los ciezanos tienen mucha dinamita arriba. En esta ocasión fue Dani Barriles el que dio tres puntos, que permite a los de Honrrubia mirar mas de cerca el cuarto puesto del 'playoff'. La Minera sigue necesitando algo más y es posible que Bienvenido mueva ficha, con Bauti no es suficiente. El Estudiantes es uno de esos equipos que se ha movido en el mercado de invierno, aunque el filial del Jumilla lo tiene bastante complicado para poder ascender, teniendo en cuenta que el primer equipo está en Segunda B. Lo cierto es que el conjunto nómada del fútbol regional ha fichado tres jugadores y ha aprovechado para hacerse con futbolistas rebotados de clubes en los que las cosas no van muy bien. Ante el Churra los de Ibáñez consiguieron tres puntos y aunque se quedan en tierra de nadie, meten a los verdes del Churra en graves problemas.

Problemas en La Unión

Derrota después de echar mano de los juveniles

Es verdad que a La Unión le cuesta sacar los partidos de casa, pero ni el más optimista de San Javier podía pensar que su equipo iba a derrotar a los mineros por un contundente 1-4. Los de Carlos Rivera tuvieron que meter jugadores juveniles para completar el once, pero eso no es óbice para el buen hacer del Mar Menor, que, liderado por Valdeolivas, se aleja del infierno y vivirá una semana tranquila. La Unión prácticamente se despide de sus aspiraciones de ascenso.

Muleño y Algar se citaron en el Camino Curtís, pero ninguno tuvo argumentos para solucionar una batalla que puede resultar perjudicial al final de temporada para alguno de los dos. En un partido sin historia y sin apenas fútbol se repartieron puntos y goles, y mientras los leones siguen penúltimos, los muleños ven por el rabillo del ojo la zona más negra de la tabla.

Un jugador de Champions

El eslovaco Ivan Pecha aterriza en el Ciudad

El Ciudad de Murcia era noticia por la llegada de un jugador de Champions. El central eslovaco Ivan Pecha llegaba para reforzar la defensa, además de varios jugadores que pretenden dar un salto de calidad al equipo de Pascual Nicolás, pero lo cierto es que los murcianos, después de una buena primera mitad, se hundieron y encajaron dos goles ante un rival directo que respira.

En la Preferente el Minerva sigue siendo un líder con autoridad y el Cartagena B sigue su estela, mientras que los demás no dieron buenas sensaciones. El Lumbreras y el Plus Ultra se hunden, y el Montecasillas continúa nadando y cada vez más cerca de la orilla.