El Lorca es más líder

El Lorca Deportiva no quiso dejar para el segundo tiempo los deberes y Pico hizo el primero de la tarde a un Huércal muy defensivo. Se notaba que jugaba el líder en su estadio ante un equipo limitado, y es que Luis Franco bastante está haciendo para no estar en los puestos de descenso. 4-0 fue el resultado final con goles de Carrasco, Pico, de nuevo, y Sergio Rodríguez. Por otro lado, Javi Serra es la última incorporación del equipo. Se trata de un extremo derecho que proviene del At. Saguntino. Informa Pedro Re.