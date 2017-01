Fútbol de Tercera División

PINATAR 0 ÁGUILAS 2



Un Águilas sin brillo gana en San Pedro



Pinatar: Manzanares. Juanra (Pelli), Mario, Verdú, Algisi, Sergio (Luján, m. 76), Abraham, Ortuño, Samyr, Manu Costa y Joselu (Joseto, m. 71).

Águilas: Hugo, Diego (Javi Méndez, m. 60), Javi Peñero, Manzano, Rubén Primo, Emilio, José Manuel, Xavi, José David (Rubén, m. 59), Juanma y Álex Jiménez (Joaquín, m. 74).

Árbitro: Campoy Candela.

Goles: 0-1: m. 39, Álex Jiménez. 0-2: m. 67, José Manuel.

Comentario: Partido que se llevó el Águilas en un choque con una primera parte muy igualada. Los visitantes aprovecharon una de sus pocas ocasiones para adelantarse en el marcador. Los blanquiazules anotaron el segundo gol en una acción en la que el Pinatar entendió que había fuera de juego en la segunda parte, mientras que el colegiado anuló un gol a los locales en una jugada que parecía legal. Informa José Miguel Molina.



MULEÑO 1 ALGAR 1



Empate en Mula en un partido muy gris



Muleño: Buyo, Víctor, Camacho, Dani Ballesta, Pedro Ángel, Oli (Carrillo), Topo. Alacid (Sergio), Álex, Miguel Ballesta, Fuentes (Franco).

Algar: Nacho, Julio, Pedro, Santi, Panchi, Hafid, Manolo (Josico), Chino, Titi, Víctor (Cris), Nono (Zurpin).

Árbitro: Cuadrado García.

Goles: 0-1: m. 44, Titi. 1-1: m. 73, Jesús Gil (p.)

Comentario: Empate en un partido que fue de pobre juego, sin mordiente rematadora y escaso acierto de cara al gol. Informa Toni Campos.



O. TOTANA 0 YECLANO 6



Desbandada por los impagos del Olímpico



Olímpico de Totana: Emilio, Peñas, Randri, Adrián Campoy (Adri), David Tagua, Alfonso, Moha, Fernando, Jaime (Néstor, m. 30), Juanma y Cuqui (Seles).

Yeclano: Fran, Enrique, Varela, Rumbo, Chino, Borja Gil, Vela (Torre), Vivanco (Agus), Tonete, Juanmi y Cano (Crivi).

Árbitro: Martínez Cañavate.

Goles: 0-1: m. 49, Juanmi (p.). 0-2. m. 57, Toni Vela. 0-3: m. 70, Sele (pp). 0-4: m. 77, Íker Torre. 0-5: m. 83, Juanmi. 0-6: m. 90, Tonete.

Comentario: Un Yeclano a medio gas goleó a un Olímpico hundido, después de una semana en la que los jugadores se plantaron por no cobrar. Tras el partido los jugadores que no son locales anunciaron su marcha, así como el entrenador. Paco Montesinos dirigirá al equipo, que se reforzará con futbolistas que no cobren. Informa García Martínez.



PULPILEÑO 2 CAP CIUDAD 1



El CAP Ciudad se hunde en la tabla



Pulpileño: José, Josema, Cristóbal, Emilio, Cristian, Pitu, Perico, Mada, Meca, (Dylan, m. 81), Sergio, (Petete, m. 56) y Asensio, (Heredia, m. 76).

CAP Ciudad: Tripero, Iván, Tomás, Paco Cánovas, Basi Rubio, (Rafa Soriano, m. 63), Pepe Rabadán, (Nono, m. 74), Rubén, Nieto, Biri, Carlos y Germán, (Ángel Hernández, m. 59).

Árbitro: Moya García.

Goles: 1-0, m.56, Asensio. 2-0, m.60, Cristian.

Comentario: Los andaluces aprovecharon dos ocasiones en la segunda mitad para ganar. Informa Antonio Cáceres.