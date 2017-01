«Tenemos orgullo y casta»

En este Jumilla hay un grupo de futbolistas que lo pasaron muy mal la pasada temporada: «Después del año pasado tan duro los que salvaron al equipo han hecho piña. Los que hemos llegado del UCAM lo hicimos con una dinámica muy buena y ha sido muy fácil adaptarnos. Además Perona, que ha sido clave en la configuración de la plantilla, ha escogido muy bien a los jugadores que han llegado. Lleva muchos años en el fútbol y nos conoce a todos muy bien», asegura Ángel Robles, que está viviendo una segunda juventud en el Jumilla y que no podrá estar el domingo en la Nueva Condomina por acumulación de tarjetas.

«Somos un grupo cargado de orgullo y casta. Los dueños no nos meten presión y siempre nos apoyan. Somos conscientes de que podemos competir y que sería un error no intentar meternos en el 'playoff'», añade el propio Robles, que reconoce que no había formado parte un vestuario tan bueno desde que ascendió con el UCAM a Segunda con Gabi Correa al frente. Los que están alrededor del equipo aseguran que los más chistosos del grupo son el propio Jorge Perona, Nefatlí y Chirri, y que si hay que nombrar al futbolista más serio del vestuario ese 'premio' se lo llevaría Manolo, el jugador nacido en Bullas. Eso sí, todos participan en el aperitivo que se ha convertido en un ritual cada sábado después de entrenar. Solo toman una cerveza o alguna bebida isotónica, pero les vale para gastar unas bromas y reírse un rato.

De momento, están dispuestos a tomar la Nueva Condomina el próximo domingo, un estadio en el que ya han jugado esta temporada. Fue el 6 de noviembre con motivo del 'derbi de Shanghai' que los enfrentó al Lorca, que se televisó para China y al que acudieron más de 10.000 espectadores. Esta vez será diferente, estará enfrente un Real Murcia que se ha armado hasta los dientes y que lo persigue en la clasificación. Pero este grupo de amigos, que forman un excelente y engrasado equipo de fútbol, va a intentar ganar y demostrar que son candidatos al 'playoff'.