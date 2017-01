'Titigol' rescata un punto para el Jumilla

El partido que el Jumilla jugó ayer ante el Villanovense se presentaba como una auténtica final, ya que los vinícolas, quintos en la tabla, recibían en casa al cuarto clasificado, con tan solo un punto de diferencia entre ellos. Además, los de Pichi Lucas tienen al conjunto extremeño como a su rival favorito, ya que hasta el momento todos sus enfrentamientos los habían contado por victorias, dos de ellas en el municipal Romero Cuerda.

1 JUMILLA

1 VILLANOVENSE Jero, Sergio Albiol, Juanje, Neftali, Robles, Julio de Dios, Pablo Morgado, Manolo, Titi (Ismael), Perona (Verdú) y Bello (Chirri). Wilfred, Iván Pérez (Mustapha), Candelas, Javi Sánchez, Rojas, Pajuelo, Carlos Andújar, Curro, Juanjo (Carlos Fernández), Jesús Rubio y Valverde. 0-1, Juanjo, min. 28; 1-1, Titi, min. 34. Chavet García, malagueño del colegio andaluz. Muy protestado por el público. Amonestó con tarjeta amarilla a Juanjo, Rojas, Valverde y Andújar por parte visitante, y por parte local, a Juanje, Robles y Pablo Morgado en dos ocasiones, por lo que fue expulsado en el minuto 14. Unas 400 personas en el Municipal de La Hoya.

Con estos antecedentes sobre la mesa saltaron al césped del Municipal de la Hoya dos equipos con muchas ganas de seguir agarrados a la parte privilegiada de la clasificación.

El colegiado, en una decisión algo precipitada, mostró la cartulina amarilla al local Pablo Morgado, a quien ya había enseñado una, por lo que le enseñó el camino a los vestuarios y dejó al Jumilla con uno menos en el minuto 14, algo que provocó las protestas del público, que no entendió la dureza de la sanción en los prolegómenos de un encuentro que hasta ese momento se jugaba de forma muy limpia.

A partir de ahí, los de Pichi Lucas intentaron aprovechar al máximo el sentido favorable del viento, sin embargo, el Villanovense, entrenado por Manuel Real, abría sus líneas, consciente de que su rival estaba herido e intentaba recomponerse. De esta forma, no se hizo esperar mucho el primer gol y Juanjo Serrano, a la salida de un córner, adelantó a los suyos, creando así un escenario idílico para los de Extremadura, que saben muy bien que al FC Jumilla no le gusta ir por detrás en el marcador y además, recomponiendo posiciones tras la marcha obligada a vestuarios de Pablo Morgado. Pero cuando mejor jugaba el equipo visitante, en una subida de los blanquiazules, Titi controló un balón, sacándose de la manga un auténtico zambombazo que entró rozando el larguero. Con este resultado, los jugadores se fueron a vestuarios, no sin antes meter el miedo en el cuerpo a un Villanovense al que no le sentó nada bien este empate que, con la situación del partido, no entraba en sus cálculos.

Tras la reanudación, el Jumilla impuso la tónica que ha marcado su juego hasta este punto de la temporada. Supo aguantar bien, a pesar de tener uno menos sobre el césped. Incluso llegó a disponer de varias ocasiones claras de gol en dos lanzamientos de falta al borde del área.

Un trabajo «serio»

El empate final dejó muy satisfecho a Pichi Lucas, quien calificó el trabajo de sus hombres como «serio, disciplinado y con enorme esfuerzo a nivel colectivo». Además, destacó la calidad técnica del rival y la importancia que había tenido que el Jumilla no hubiera hecho ninguna concesión, tras quedarse con diez.

Manuel Real, técnico extremeño, lamentó el gol recibido, «ya que si queremos seguir luchando entre los mejores no podemos recibir ese gol en un momento en el que teníamos el partido donde queríamos». Real criticó el estado del terreno de juego que, según dijo, «no permitía velocidad ni abrir líneas». Por último, reconoció los errores y no ocultó su malestar ante la oportunidad perdida.

En cuanto al próximo encuentro en la Nueva Condomina, Lucas tendrá que mover banquillo, ya que no podrá jugar Robles por acumulación de amarillas y tampoco Morgado por la expulsión, por lo que espera que se agilicen al máximo los tema burocráticos para que se incorporen a la convocatoria lo últimos fichajes: Paul Quaye y Pablo Pérez.