Partido de rivalidad entre dos equipos inoperantes en ataque. Este empate sin goles no vale a ninguno de los dos. El Plus Ultra no puede acercarse a la permanencia ni El Esparragal consolidar su posición de tranquilidad en la tabla en un partido que no tuvo la salsa del fútbol.

0 PLUS ULTRA

0 EL ESPARRAGAL Plus Ultra: Mejías, Joaquín (Julio), Manu, Mondéjar, Garnés, Caravaca (Mario), Sergio, Pepe, Ayuso (Dani), Chules (Alberto), Aitor. El Esparragal: XRubén, Pedrete, Pedro Salmerón (Perillo), Soto, Álex, Cárceles, Juanón, Fran Rubio (Mazu), Cristian, Edu (Álvaro), Alberto Mena (Pacotelli). Árbitro: Clemente Ortuño. Incidencias: Llano de Brujas, 100 personas.