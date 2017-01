La principal preocupación en Lorca sigue siendo el césped del Artés

La principal preocupación del partido entre el Lorca y el Murcia de mañana sigue siendo el estado del terreno de juego, tras la nieve y las lluvias caídas. A la hora de jugar el partido habrá remitido la lluvia, pero el temor es la humedad que pueda haber en el césped, ya que, si el campo está blando a la hora de jugar, lo más probable es que se levante. Además, se enfrentarán dos equipos a los que les gusta jugar al pase. Julio Algar, entrenador del Lorca FC, habló ayer sobre el terreno de juego: «El campo es el que es, ya lo sabemos, y el que quiera jugar al fútbol se verá perjudicado. La pena es que no podamos disponer del estadio para entrenar por lo menos un día a la semana y que los jugadores sepan las zonas que no están bien. En todo caso, no son excusas, ya que el campo va a estar igual para los dos».

Javi López es uno de los jugadores del Lorca que ha defendido la camiseta del Real Murcia. Sobre el partido de mañana comentó que «el Murcia se ha reforzado bien y vendrá a intentar ganar. Sabemos lo complicado que va a ser. El Murcia es un equipo al que le gusta mucho el trato de balón, juega bien y arriba se ha reforzado. Aunque tenemos muchos problemas para entrenar, ya que no podemos hacerlo donde jugamos, el equipo se adapta a ellos».

Copa Federación

Por otra parte, falta por disputarse un partido de los octavos de la Copa Federación y ya se conocen los cuartos. El Fuenlabrada se medirá al ganador del Lorca Deportiva-Badajoz, aplazado tras quedarse el equipo pacense atrapado en la nieve. En un principio el Lorca-Badajoz se jugará el día 25, aunque el equipo extremeño no quiere volver a Lorca y solo acudirá si hay riesgo de que sea sancionado.