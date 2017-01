Preocupación en el Lorca por el estado del Artés Carrasco

El temporal que afecta estos días a la Región también tendrá incidencia el fin de semana en el fútbol. Y entre los afectados estará el encuentro Lorca-Murcia, debido al estado del Artés Carrasco, cubierto por la nieve estos días. Hay preocupación en el club, cuerpo técnico y jugadores del Lorca por el estado que pueda presentar el césped a la hora del encuentro (domingo, 17.00). Hay que recordar que el césped no quedó en buenas condiciones tras la disputa del último partido y con la nieve ha empeorado. Se confía en que el campo esté lo mejor posible, pero lo más probable es que se levante el césped una vez que empiece el encuentro. La buena noticia para el Lorca FC es que al menos no se jugó el Lorca Deportiva-Badajoz, de Copa Federación, porque el equipo extremeño quedó atascado en la nieve, evitando que el césped se deteriorase aún más.

En lo deportivo, la semana está siendo un quebradero de cabeza para Julio Algar, entrenador del Lorca, a la hora de celebrar los entrenamientos. El miércoles tuvieron que suspender la sesión en el estadio Ikomar de Pilar de la Horadada porque se encontraba en un estado lamentable y con nieve. Ayer celebraron el entrenamiento en el campo de Los Tollos de La Hoya y hoy el Lorca vuelve al mismo escenario. Si fuera necesario tiene preparado un pabellón en caso de lluvia. Desde luego, no es la mejor forma de preparar un partido tan importante ante el Real Murcia, pero el tiempo no perdona. «Ayer no pudimos entrenar y hoy hemos hecho lo que hemos podido en Los Tollos. Eso sí, estamos a prueba de bombas, estos jugadores pueden con esto y con mucho más. Esto es una adversidad que no se puede controlar y no es habitual. No hay excusas que valgan».

Rojas, descartado

Algar se encontrará a un Murcia en renovación. «Está firmando muchos jugadores y supongo que habrá cambios, pero nosotros no podemos pensar en sus cuentas. Cuesta mucho llegar a la posición en la que estamos y lo que nos interesa es mantenernos ganando los tres puntos. Jugaremos con el máximo respeto, pero lo importante es mi equipo». Sobre el campo, Algar dijo que «va a perjudicar al equipo que intente jugar al fútbol. La pena es que no podemos disponer del estadio para entrenar un día al menos y saber dónde está mal». Sobre el central Rojas, dijo que está descartado, pues sigue con el papeleo.