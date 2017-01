Preferente

CARAVACA 2 CARTAGENA UCAM 1



Los fichajes de invierno mejoran al Caravaca



Caravaca: Javier, Pablo, Ayala, Baffoe, Pedrín, Pedro Luis (Romera, 35), Pedro Susarte (Nico Aranda,63), Ortega, Omar, Pablo Ruiz y Joaquín (Luis Fernandez, 74).

Cartagena UCAM: Castillo; Espìnosa; Bravo (Ismael, 85); Juan Francisco; Pagán; Isaac; Ginés; Roca (Utrera, 67); Quereda y Berenguer.

Árbitro: Pérez Pardo.

Goles: 1-0: Min. 23, Joaquín. 1-1: Min. 53, Isaac (p.). 2-1: Min. 70, Joaquín (p.)

Comentario: Victoria balsámica para el Caravaca en su encuentro contra el Cartagena UCAM. Informa J. F. Robles.



MAZARRÓN 1 MONTECASILLAS 1



El Mazarrón no pasa del empate en su feudo

Mazarrón: Pablo, Raúl Torrano, Marcos, Alejandro, Raso, Boudia, Domingo, Andreu, Raúl, Chino, Morillas..

Montecasillas: XBastida, Antonio, Lucas, Montero, Cárceles, Pinar, Belluga, Pelegrín, Escudero, Villegas, Cristian.

Árbitro: Gea Escámez.

Goles: 1-0: m. 10, Raúl. 1-1: m. 63, Chema.

Comentario: El Mazarrón buscó una nueva victoria ante su afición. Sin embargo, volvió a pecar de falta de definición. En la segunda parte, los visitantes aprovecharon bien su oportunidad y Chema anotó el empate. Informa Pepe Ortiz.



ABANILLA 2 BALA AZUL 0



Derrota en Abanilla de uno de los gallitos



Abanilla: Jesus, Adrian, Chicho, Santi, Jorge, Pepe, Adri R. (David), Pedro, Carrillo, Alberto (Yoyas) e Iván (Julio).

Bala Azul: Gregorio, Cazorla (Ginés), Alcalde, Salva, Pedro, Davila, Santi, Rendón (Vivancos), Acosta, Diego Gomez (Fernandez), Ardil.

Árbitro: Lorente Heredia.

Goles: 1-0: m. 35, Alberto. 2-0: m. 75, Alberto.

Comentario: El doblete de Alberto dio el triunfo al Abanilla frente a un Bala Azul que no vendió barata su derrota. Los goles llegaron uno en cada parte, aunque el punta pudo anotar más dianas. Informa José María Cutillas.



BALSICAS 0 PLUS ULTRA 0



El Balsicas no logra superar al Plus Ultra

Balsicas: Juan Eduardo, Soto, Cerro, Fran Sánchez, Tomás Maiquez, Tuqui (Antonio), Ismael (Javi Armenteros), Ramonico, Coqui, Pedro José (Jorge), Samu (Emilio).

Plus Ultra: Mejías, José, Joaquín, Manu, Sergio, Alberto (Juan), Hassan, Miguel Ángel (Belmonte), Julio (Juan), Cristian (Dani), Garnés.

Árbitro: Izquierdo García.

Comentario: El Balsicas tuvo ocasiones, pero no fue capaz de ganar al Plus Ultra. El árbitro anuló un gol a los locales en el 85 que pudo cambiar la suerte del partido y dar al Balsicas la victoria. Informa Agustín García.



EL ESPARRAGAL 1 JUMILLA 4



Sin opciones para los locales ante el Jumilla

El Esparragal: Rubén, Salmerón, Arroniz, Belmonte, Piqueras, Hurtado, Alejandro, Alcaraz, Regadera, Edu Jaén, Sotomayor.

Jumilla: Alberto, Sergio, Ochando, Juan, Alejandro, Nicolás, Lozano, Ortiz, Gandía, Alfonso, Belló.

Árbitro: Riquelme Jaudenes.

Goles: 0-1: m. 1, Nicolás. 0-2: m. 20, Belló. 1-2: m. 45, Regadera. 1-3: m. 51, Ortiz. 1-4: m. 87, Nicolás.

Comentario: Victoria aplastante del Jumilla en El Esparragal. Los blanquiazules mostraron desde el primer minuto su dominio sobre los locales y en ningún momento vieron peligrar su triunfo. Nicolás, Belló y Juan Ortiz materializaron los cuatro tantos del equipo del Altiplano, que confirman el buen estado de forma de los visitantes.



MURCIA CITY 0 MOLINA 2



El Molina continúa con sus buenos números

Murcia City: Montoro, Dani Ruiz, Egea, Arroniz, Frutos, Pablo, Fran, Nazar, Javi Muñoz, Willy, Santana.

Molina: Raúl Godinez, Vera, José María, David, José Antonio, Velasquez, Francisco Javier, Ángel, Bazán, Navarro, Galo.

Árbitro: Valverde Hortal.

Goles: 0-1, m. 72, Egea. 0-2: m. 86, Centrón.

Comentario: El Murcia City mantiene su trayectoria negativa y este domingo sucumbió contra uno de los equipos más en forma. El Molina logró el triunfo en un encuentro que se desequilibró en la segunda mitad con los goles de Egea y Centrón. Hasta el minuto 72 la igualdad en el marcador fue la nota predominante. Ambos equipos buscaron el gol sin éxito hasta que en ese minuto los visitantes acertaron en la puerta contraria.