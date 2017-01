El Lorca FC se hizo con tres importantes puntos ante un aspirante como el Mérida. Dos goles de Chumbi, uno en cada parte, fueron suficientes para sumar una victoria muy trabajada, basada en la solidez de la defensa lorquina y la efectividad en ataque. La jornada fue redonda para el cuadro lorquino, que se aprovecha del tropiezo del Cartagena ante el filial del Córdoba. De esta forma, el Lorca FC empata a puntos con el líder, aunque queda en segunda posición por la diferencia de goles, y demuestra que hoy por hoy es el equipo más en forma del grupo.

2 LORCA FC

0 MÉRIDA Lorca FC: Dorronsoro: Pina, Pomares, Molo, Borja García; Cristian Bustos, Poley (Borja Martínez, min. 83), Noguera (Juanrra, min. 72), Urko Arroyo; Manu Onwu (Carlos Martínez, min. 67) y Chumbi. Mérida: Salcedo; Dani Fernández, Migue Marín, Víctor Mongil (Alex Bernal, min. 80), Paco Aguza; Pardo, Yacine, Romero (David Álvarez, min. 65), Hugo Rodríguez (José Ramón, min. 75); Carlos Rodríguez y Hugo Díaz. Árbitro: Iván Caparrós Hernández (valenciano). Mostró tarjetas amarillas a los locales Pina y Poley, Dorronsoro y Juanra; y al visitante Pardo. Goles: 1-0. Minuto 34, Chumbi; 2-0. Minuto 47, Chumbi. Incidencias: Francisco Artés Carrasco, 1.000 espectadores.

La principal novedad del equipo de Julio Algar fue la vuelta a la portería de Dorronsoro, quien, tras un partido de ausencia por lesión, se hizo de nuevo con su puesto. El técnico blanquiazul insiste, además, en poner en el once inicial a Poley, jugador que está muy lejos de la gran forma que tenía la temporada anterior. Actuó el Lorca con dos delanteros, Chumbi y Manu Onwu, pero este tuvo que moverse por banda, demarcación en la que nunca ha rendido como se puede esperar. En el equipo romano, por su lado, actuaron tres de los jugadores que en otros tiempos defendieron los colores de La Hoya Lorca: Salcedo, Pardo y Hugo Rodríguez, mientras que Álex Bernal se quedó en el banquillo a la espera de una oportunidad.

El Lorca empezó apretando en busca de la portería de Salcedo, pero el cuadro romano estuvo atento para que el balón no llegara a sus dominios. Se presentaba un partido con dos equipos con mucha calidad y con la intención de no dejarse sorprender. El Mérida fue el primero en probar fortuna, con un disparo de Migue Marín que salió por encima del larguero. El balón iba de una portería a la otra, con dos equipos sabedores da la importancia de adelantarse en el marcador. El conjunto de Julio Algar no tenía prisa y jugaba con precauciones en defensa con el fin de no dejarse sorprender por los pupilos de Eloy Jiménez.

Dorronsoro fue el portero titular, mientras que en la delantera los locales salieron con dos puntas: el goleador Chumbi y Onwu

La primera falta a favor de los locales la botó Gonzalo Poley. La cabeza la puso el central Borja García y el balón salió cruzado sin encontrar puerta. La réplica la tuvo el Mérida, en un pase de Hugo Rodríguez que llegó a Hugo Díaz, pero el delantero mandó el balón por encima del larguero cuando lo tenía todo a su favor.

No había tregua en el juego y cualquiera podía marcar, pero habían pasado quince minutos y seguía la igualada en el electrónico. El Lorca utilizaba las bandas, pero con poca efectividad por la buena colocación de los jugadores del equipo romano. Así, la igualdad fue la tónica general entre los dos equipos en estos inicios, ya que ninguno logró hacerse con el centro del campo.

Al jugar el Lorca con dos delanteros, Manu Onwu y Chumbi, el centro del campo quedó más desguarnecido de lo normal y faltó algo de fluidez a la hora de crear peligro. En la banda izquierda local se movía Urko Arroyo, pero la derecha no tenía dueño, y unas veces jugaba Manu Onwu y otras Noguera, pero este tendía mucho a irse por el centro. En esas llegó un centro-chut de Pomares, que estuvo a punto de encontrar premio, pero el guardameta Salcedo estuvo atento y pudo detener antes de que el balón se colara en su portería. Pasaban los minutos y el Mérida se sentía más cómodo, tal vez porque los jugadores del Lorca no eran capaces de crear peligro.

Y el gol tuvo que llegar por la banda derecha, con un pase de Urko arroyo sobre Chumbi. Este estuvo atento y mandó el balón al fondo de la portería sin que nada pudiera hacer Salcedo para evitarlo.

Luego pudo llegar el segundo, también obra de Chumbi, cuando el aguileño peinó el balón con la cabeza en una falta botada por Poley y la pelota se la encontró Salcedo en su salida. El primer tiempo terminó con un saque de esquina a favor del Lorca que se botó sin consecuencias.

La segunda parte empezó sin cambios y con un gol tempranero del Lorca. El pase fue de Noguera y el balón llegó a Chumbi, que encaró a Salcedo y lo batió por bajo junto al palo. El partido se decantaba para los hombres de Julio Algar, que hicieron pocas ocasiones, pero las que tuvieron las aprovecharon al máximo. El Mérida se encontraba herido de muerte, pero fue capaz de hacer dos ocasiones que no fueron gol porque Dorronsoro estuvo atento y detuvo con acierto el esférico.

Más sosiego

Además, el segundo gol hizo que el Lorca jugara con calma, pero sin perder la portería contraria, con un disparo de Urko Arroyo que lanzó la pelota por encima del travesaño. Carlos Martínez salió entonces por Manu Onwu. De esta forma trataba Julio Algar de dar más efectividad a la banda y de potenciar el centro del campo con una mayor presencia de Noguera.

El resultado era claro para los lorquinos, pero el Mérida siguió en su empeño de acortar distancias para meterse en el partido. Poco después se fue Noguera, quien, tras el buen trabajo realizado, dejó su puesto a Juanra. Todo le estaba saliendo a pedir de boca a Julio Algar, con el marcador decantado a favor de su equipo y con los ajustes para aguantar hasta final del partido con la victoria. Y tan a pedir de boca que incluso pudo llegar el tercero en otra jugada aislada. El recién salido Carlos Martínez se encontró con un balón al borde del área, remató sin parar y la pelota se fue ajustada al poste.

El equipo de la Ciudad del Sol hizo su tercer cambio a falta de siete minutos para el final, cuando salió del terreno de juego Poley y entró Borja Martínez. De esta forma Algar pretendía no dejar posibilidades a un rival que empezaba a asumir su derrota ante la superioridad de un Lorca que se mostró mucho mejor en el cómputo de los noventa minutos, haciéndose con tres puntos merecidos que no dejan lugar a dudas de qué objetivo persigue este equipo: quedar primero.