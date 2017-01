Rojas: medio año, 140.000 euros

Es, sin duda, la gran estrella, no solo en Lorca, sino en toda la Segunda B. El dueño y presidente del Lorca, Xu Genbao, presentó ayer en el hotel Jardines de Lorca al jugador con el que ha roto el techo del mercado: el chileno Pepe Rojas, que ya entrena con sus nuevos compañeros y muy pronto podrá ser alineado por Julio Algar. Rojas firma por lo que resta de temporada, con opción a otra, y cobrará algo más de 140.000 euros por lo que queda de curso. Sin duda, es el mayor contrato en la tercera categoría del fútbol español.

El golde de efecto de Genbao sirve para dejar bien claro que el empresario chino no quiere que esta temporada se le esfume la posibilidad de ascender a Segunda. Además, parece ser que puede caer alguna otra bomba, ya que el club está sondeando a jugadores de Primera que no están teniendo minutos y de Segunda que sí están jugando.

Genbao fue el primero en tomar la palabra en la presentación de su jugador: «Quiero dar la bienvenida a Rojas a nuestro club. Confiamos en este fichaje para que ayude al club en su proyecto deportivo. Pepe Rojas es muy conocido, tanto en España como en China. Jugó el Mundial y ganó la Copa América; además, disputó la Copa Intercontinental en Japón, así que es un jugador que también nos puede valer para Segunda. Viene porque confía en nuestro proyecto y en un futuro, incluso, podría jugar en China, así que deseamos que triunfe en nuestro club».

«Vengo a aportar donde me toque estar», dice Rojas, que ha jugado un Mundial con Chile Genbao promete «un futuro grande» y busca futbolistas de primer nivel que no tengan minutos

Pepe Rojas, por su parte, dijo que «tengo que dar las gracias a toda la gente que hizo posible esta llegada al equipo de Lorca. Vengo con una ilusión y con un objetivo claro: poder ascender. Estamos con mucha confianza para poder transmitir la experiencia que he tenido en el fútbol para ayudar a todos. Con la humildad y el trabajo se pueden conseguir muchas cosas, pero más que hablar, hay que ejecutar en la cancha».

Está encantado de poder jugar en Europa: «Venir aquí era muy importante. Cuando se presentó esta posibilidad, creí en el proyecto por lo que hay detrás. Creo que en la vida hay que ponerse objetivos, y este para mí es muy interesante. Ahora lo importante es ponerme a disposición del cuerpo técnico. Físicamente estoy muy bien y lo único que quiero es estar dentro de la cancha. En mente no tengo nada más que ayudar a lograr el objetivo del equipo».

Central y lateral

El chileno no conoce por ahora al que será su nuevo equipo: «He podido hablar con gente del cuerpo técnico. Creo que es un grupo que tiene hambre de lograr cosas y eso se ha ido transmitiendo con el correr de los partidos. Me informé del último encuentro que tuvieron. Dar la vuelta a un marcador se hace difícil y esto demuestra la calidad y fortaleza que hay como grupo. He jugado de central por la izquierda y como lateral, y los dos puestos me acomodan bastante, pero vengo a aportar donde me toque estar».

No se descarta que pueda llegar algún futbolista más procedente de Chile, pero el Lorca se centra ahora en buscar jugadores que están en equipos de Primera y Segunda. El problema es que muchos de estos futbolistas con los que se está negociando no quieren bajar de categoría. Durante lo que resta de enero llegarán una serie de jugadores hasta que la plantilla quede totalmente compensada. El centro del campo tiene posibilidades de incorporar un organizador y otro jugador de banda con desborde. Xu Genbao lo tiene claro y promete «un futuro grande para su equipo».