Cristiano Ronaldo, favorito para el premio The Best

El portugués Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y el argentino Leo Messi (Barcelona), en esta ocasión acompañados por el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), vuelven a encontrarse en la coronación como mejor futbolista del año, que estrena la denominación The Best.

Zúrich un año más albergará este lunes la gala que organiza la FIFA, cuyos galardones se han separado otra vez de la publicación 'France Football'. La revista francesa entregó el pasado 12 de diciembre el Balón de Oro de 2016 a Cristiano Ronaldo, que precedió en la votación a Messi y a Griezmann. El luso sumó su cuarto galardón y se situó a uno del argentino.

El delantero del Real Madrid y de la selección portuguesa parte como favorito para tener el honor de llevarse el primer The Best, el premio al mejor jugador de 2016 tras los éxitos alcanzados con su equipo y el equipo nacional. El galardón se concederá tras la votación de los capitanes y técnicos de las selecciones nacionales, un grupo selecto de miembros de los medios de comunicación y los seguidores a través de la web del máximo organismo futbolístico.

Nueve jugadores de LaLiga, en el Once Ideal de 2016

Cinco jugadores del Real Madrid y cuatro del Barcelona, junto al brasileño Dani Alvés (Juventus de Turín) y el alemán Manuel Neuer (Bayern de Múnich), figuran en el Once Ideal de 2016 de la FIFA FIFPro (Sindicato de Futbolistas Profesionales), según se ha anunciado este lunes en la gala The Best.

Los cinco jugadores madridistas son los defensas Sergio Ramos y el brasileño Marcelo, los centrocampistas croata Luka Modric y alemán Toni Kroos, y el delantero portugués Cristiano Ronaldo.

Los integrantes de Barcelona seleccionados para el Once Ideal son el defensa Gerard Piqué, el centrocampista Andrés Iniesta, y los delanteros uruguayo Luis Suárez y argentino Leo Messi.