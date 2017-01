Visita a La Roda de un Lorca envuelto en un clima tenso

El Lorca vuelve a la competición y lo hace visitando a La Roda en un clima un tanto tenso. Y es el que el año no ha empezado bien para el Lorca, al menos en lo institucional. La comunicación es cada vez más complicada con el club, porque el hermetismo es la tónica general en todos sus dirigentes. El pasado jueves se anunció una rueda de prensa de Xu Genbao, pero este no compareció y dejó a los medios de comunicación plantados. Sí lo hizo el técnico Julio Algar, pero no aclaró nada, y solo se dedicó a echar balones fuera para que no le salpicara la situación incómoda a la que se somete cada semana.

LA RODA - LORCA FC Romero; García, Connor, Alegre, Fragoso; Samu, Sales, Andrés, Buitrago; Jerez y Megias. José Lafrentz; Pina, Pomares, Molo, Borja García; Cristian Bustos, Carlos Martínez, Noguera, Urko Arroyo; Onwu y Chumbi. Julio Mena Gimeno (valenciano) Municipal de La Roda, 17 h.

Hoy juega el equipo el primer partido oficial del año. Lo hace en La Roda. La posición del Lorca en la tabla, cuarto y a cinco puntos del líder Cartagena, le obliga a ganar para que no aumente la ventaja con el primer puesto. El equipo de la Ciudad del Sol se encontrará a un rival en zona de descenso y que no ha ganado en su campo.

El Lorca cuenta con la novedad del guardameta José Lafrentz, que sube desde el filial para quedarse en la primera plantilla lo que resta de temporada. Julio Algar tiene dos bajas por lesión para este encuentro, la del portero Dorronsoro, que se puede perder hasta tres encuentros, y la del centrocampista Samu. Lo más probable es que el chileno Lafrentz debute en la portería. El resto de jugadores están disponibles, pero tres están a falta de una tarjeta amarilla para perderse el siguiente encuentro ante el Mérida en el Artés Carrasco. Se trata de Borja García, Carlos Martínez y Noguera.