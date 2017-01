En la cima y con cara de póquer

Las aguas bajan revueltas en el equipo del Murcia Féminas, uno de los representantes del fútbol femenino murciano en la Liga de Segunda División. Y la causa de esa marejada en el seno del club murciano no es la parte deportiva, puesto que el equipo ha acabado la primera vuelta como líder en solitario con dos puntos de ventaja sobre el Valencia B, precisamente su próximo rival este domingo en Paterna. Los problemas que aquejan al Murcia Féminas atañen a la parte organizativa como club y a las relaciones entre el presidente y el resto de los miembros de la entidad.

Las noticias que llegan procedentes del club murciano hablan de que el equipo se ha quedado sin entrenador y que hay cierto malestar entre los miembros del cuerpo técnico. ¿Las causas? Los impagos reiterados al cuerpo técnico y a las jugadoras, que han provocado la marcha de Juanmi, el entrenador, y de su cuerpo técnico, lo que ha originado un palpable mal ambiente en el seno del club femenino de fútbol.

Paco Cerón, presidente del Murcia Féminas, dijo ayer a 'La Verdad' que «es cierto que estamos en estos momentos sin entrenador, porque el que había se ha ido. Hemos provocado su marcha porque cobraba demasiado. Eso es todo. No es el primer club, ni será el último, que se queda sin entrenador. Ahora mismo estamos viendo quién le puede sustituir».

«Hay jugadoras que no pueden siquiera ir a entrenar porque no tienen para gasolina»

Sin bajas en la plantilla

A la pregunta de si la crisis había afectado también a las jugadoras, el presidente es taxativo: «No se ha ido ninguna jugadora, ni nadie. Estamos preparando el partido del próximo domingo en Paterna contra el Valencia B, al que iremos como campeones de invierno y líderes. Y no hay crisis ni nada que se le parezca. Simplemente, hemos prescindido del entrenador porque nos salía muy caro y ahora buscaremos otro que cobre menos».

No opina lo mismo la otra parte. Un portavoz del cuerpo técnico saliente replicó ayer, argumentando que «no es verdad que hayan echado al entrenador ni que hayan provocado su destitución. Se ha ido él a causa de los reiterados impagos que se venían produciendo. Como también se han ido el preparador físico, el de porteros y el fisioterapeuta. ¿Jugadoras? Hasta el día 16 del pasado mes de diciembre -fecha en la que me fui del club- no se había ido ninguna. Nos hemos ido porque no han cumplido las promesas que nos habían hecho. Nos deben dinero y sufrimos una serie de problemas, como no tener campo para entrenar y a veces tenerlo que compartir con otros tres equipos. Hay jugadoras que no pueden ni siquiera ir a entrenar porque no les pagan ni la gasolina. Y no quiero decir más porque no quiero perjudicar al equipo, que tiene muchas posibilidades de jugar el 'playoff' de ascenso».

Como se puede comprobar, las posturas están encontradas. Pero ambas tienen un mismo final: el despido del entrenador, aunque difieren en que para uno ha sido una destitución provocada porque cobraba demasiado y para el otro se ha marchado él a causas de los reiterados impagos y debido a las promesas incumplidas. El caso es que el equipo femenino está sin entrenador y con la visita al Valencia B este próximo domingo a la vuelta de la esquina.