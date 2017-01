Murcia y Valencia sub 18 jugarán el miércoles

El partido de la primera fase del Campeonato Nacional de selecciones autonómicas femeninas entre Murcia y Valencia sub 18, aplazado en su día por el temporal, se disputará el miércoles en Yecla, a las 12. Durante la celebración de ese torneo, en el que se aplazaron hasta tres partidos, los resultados fueron los siguientes: Murcia-Valencia sub 16, 0-2; Castilla-La Mancha-Castilla y León sub 16, 1-0; Castilla y León-Murcia sub 18, 1-0; Castilla-La Mancha-Valencia sub 18, 3-1; Murcia-Castilla y León sub 16, 0-0.