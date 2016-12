Derrota de los conjuntos juvenil y cadete

Las selecciones murcianas sub 16 y sub 18 de fútbol cayeron ayer por idéntico resultado, 3-0, ante Madrid en la segunda y última jornada de la primera fase del Campeonato Nacional de selecciones autonómicas que se ha celebrado en la capital de España. El cuadro cadete, a las órdenes de Isaac Jové, ha perdido sus dos encuentros de esta primera fase: 1-4 frente a Canarias y 3-0 contra Madrid. La selección juvenil, entrenada por David Bascuñana, por su parte, también ha perdido sus duelos del Nacional: 2-4 ante Canarias y 3-0 frente a Madrid. De este modo, los conjuntos murcianos cadete y juvenil no han podido lograr ningún punto en esta primera fase.