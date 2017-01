Un adiós y veinte ases en 2016

La Región de Murcia puede presumir del valor de sus futbolistas a nivel nacional e internacional, y es que termina el año con un buen número de jugadores a nivel profesional. Si bien ya hay 4 murcianos en Primera División, otros 11 en Segunda y 5 que disfrutan dándole al balón en otras partes del mundo, este año viene marcado por el apresurado adiós de uno de los jugadores que más ha representado a la Región en las últimas trece temporadas, como es Juan Valera. A sus 31 años, el de Bullas y ex del Real Murcia, Atlético de Madrid, Racing de Santander y Getafe colgó las botas de fútbol tras haber llegado a disputar un total de 200 partidos en Primera y 38 en Segunda con el conjunto grana. Además llegó a debutar en la Liga de Campeones y la Europa League, en la que alcanzó un campeonato y también sumó a su palmarés una Supercopa de Europa al año siguiente. Unos problemas en la cadera, de los que no logró recuperarse tras varios meses intentándolo, le obligaron a retirarse el pasado mes de julio de forma prematura.

PRIMERA DIVISIÓN Andrés Fernández (1986, Murcia): Villarreal Pedro León (1986, Mula): Eibar Adrián Marín (1997, Torre Pacheco): Leganés Rafa Mir (1997, Murcia): Valencia Juan Valera (1984, Bullas): Retirado en el Getafe SEGUNDA DIVISIÓN Pedro Alcalá (1989, Mazarrón): Girona Portu (1992, Beniel): Girona Juanjo (1987, Murcia): Cádiz Ortuño (1991, Yecla): Cádiz Carrillo (1994, Murcia): Sevilla At. Toché (1983, Santomera): Oviedo Héctor Yuste (1988, Balsapintada): Mallorca Tekio (1990, Molina de Segura): UCAM Murcia Morillas (1986, Águilas): UCAM Murcia Fernando (1990, Murcia): UCAM Murcia Isi Ros (1995, Las Torres de Cotillas): UCAM Murcia INTERNACIONAL Javi García (1987, Mula): Zenit de San Petersburgo (Rusia) Alberto Botía (1989, Alquerías): Olympiacos (Grecia) Patric (1993, Mula): Lazio (Italia) Tato (1983, Las Torres de Cotillas): Pune City de la Super League de India. Toni Martínez (1997, Murcia): West Ham (Inglaterra)

Juan Valera está en Bullas tras decir adiós, escuchando propuestas para seguir ligado al fútbol de una u otra manera, y tomándose con tranquilidad cuál escoger. Como por ahora no tiene el título de entrenador ni de director deportivo, su próxima ocupación va más enfocada a las bases del fútbol. «Me gustaria hacer algo relacionado con los niños», asegura el exfutbolista de Bullas. Valera, que ayer estuvo como invitado en un torneo de Cehegín, explica que «estoy preparando un campus de verano en Murcia. Por ahora es lo que tengo claro, el trabajo con las bases, a la espera de decidir qué hago», explicó. El exjugador del Getafe añadió que «estoy meditándolo y estoy pensando con tranquilidad qué es lo mejor».

Dos millones

Javi García lleva tres campañas en el Zenit y este año ha sido campeón de la Copa y la Supercopa de Rusia

El muleño Patric está viviendo su segunda temporada en el Lazio, que lo fichó del Barcelona B

Pedro León ha renacido en el Eibar, donde se ha convertido en la estrella con cinco goles en este curso

Otro de los murcianos ilustres en la élite futbolística del panorama nacional compartió vestuario con él en la etapa del Getafe. Este año Pedro León ha cambiado Getafe por Eibar. El equipo armero desembolsó 2 millones por el murciano para que fuera uno de los jugadores más importantes para Mendilibar. León así lo ha demostrado convirtiéndose en el máximo goleador con cinco tantos. El atacante de Mula alcanzará el próximo 7 de enero ante el Atlético de Madrid su partido 250 en Primera División. Será en Ipurua, donde tantas alegrías está dando esta temporada a su nueva afición.

Del mismo año que Pedro León es el portero murciano Andrés Fernández, que está temporada ha llegado al Villarreal para luchar con Sergio Asenjo por un sitio en el once inicial, prestado por el Oporto. Hasta el momento le está tocando esperar para ser titular. Solo ha disputado cuatro partidos en la Europa League, donde todavía no había debutado, pese a que ya lo había hecho con el Oporto en la Liga de Campeones, hace dos años. «Estoy muy a gusto en el club porque está muy bien organizado y, si tuviese que ponerle un 'pero', sería al hecho de no disponer de más minutos de los que a uno le gustaría jugar», reconoce sobre su último destino.

Menos conocidos, pero con una grandísima proyección, hay dos jugadores que sin hacer ruido ya han conseguido jugar en Primera antes de cumplir los 20 años. Uno de ellos es Adrián Martín, que juega de lateral izquierdo y ya debutó con el Villarreal en la máxima categoría del fútbol nacional y en la Europa League cuando tenía 17 años. Esta temporada se ha marchado cedido al Leganés, donde cada vez está consiguiendo jugar más minutos, como demostró en el último partido de Liga, que disputó completo.

Esta temporada también será inolvidable para el joven murciano Rafa Mir, que juega en el Valencia Mestalla, pero ante la situación crítica que atraviesa el club, ha tenido la oportunidad de debutar esta temporada en Primera División. Fue en las dos primeras jornadas, saliendo desde el banquillo para jugar los últimos minutos. Ya había actuado con el primer equipo la temporada pasada tres partidos que le sirvieron para debutar en Liga de Campeones, Copa del Rey y Europa League.

En el segundo escalafón del fútbol profesional la representación es mayor. 6 de los 22 equipos de la Segunda tienen un total de 11 futbolistas murcianos. A los que mejor les va es a los dos murcianos del Girona: el mazarronero Pedro Alcalá, ex del Real Murcia, y el benielense Portu, ambos titulares en el segundo clasificado del campeonato y con serias aspiraciones de ascenso. El Cádiz, que cuenta con otros dos murcianos, es cuarto y busca avanzar posiciones gracias al acierto que está demostrando el yeclano Ortuño, que con 12 tantos es el segundo máximo goleador. Menos suerte está teniendo en tierras gaditanas Juanjo, que apenas cuenta con minutos y se le está buscando una salida.

Una de las revelaciones en Segunda está siendo el delantero del Sevilla Atlético Carrillo, que tras lograr el ascenso ha tenido un gran inicio de temporada con dos tantos y una asistencia. Esa buena marcha del joven jugador del barrio del Progreso le sirvió para prolongar su contrato hasta 2018.

Toché no envejece

A mitad de tabla está el Oviedo del santomerano Toché, que no pierde comba con el paso de los años. Ya lleva cinco tantos en su segunda temporada con los asturianos, y es uno de los delanteros fijos para su entrenador, Fernando Hierro, pese a sus 33 años.

En una situación más comprometida está el de Balsapintada Héctor Yuste, titular indiscutible en el centro del campo del Mallorca, pero su equipo no logra abandonar las posiciones de descenso, lo que le mantiene con un sabor agridulce en esta primera parte del campeonato.

De la alegría al sufrimiento han pasado los murcianos del UCAM, que si bien este verano celebraban el primer ascenso al fútbol profesional, ahora están sufriendo para luchar por la permanencia. Es el caso de Tekio, Fernando e Isi Ros, al que se le busca una cesión por la falta de minutos que sufre. También juega en el equipo universitario el aguileño Morillas, que llegó en verano procedente del Huesca.

Lejos de las fronteras españolas hay otros futbolistas que nacieron en la Región y que han decidido seguir creciendo profesionalmente en otros países. El caso más destacado es el del internacional Javi García, que lleva tres temporadas en el Zenit de San Petersbugo y todavía tiene dos más de contrato. Este año, el muleño se ha proclamado campeón de la Copa y Supercopa rusas, y está jugando la Europa League y luchando contra el Spartak de Moscú por lograr la primera plaza de la liga rusa.

Su vecino de Mula Patric vive su segunda temporada en el Lazio tras las tres últimas pasadas en el Barcelona B. En el año y medio que lleva en Roma ha jugado un total de 18 partidos, de los cuales los últimos 9 han sido esta temporada donde no está consiguiendo un puesto en el once. Además, Alberto Botía, originario de Alquerías, vive su tercera campaña en el Olympiacos griego, con el que ya ha ganado una Copa y dos Ligas, la última este año. Ahora lucha en la Europa League por alzar un título europeo.