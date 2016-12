El Lorca no abrirá la puerta para que se vaya Chumbi

Aparentemente Chumbi no se puede quejar. El delantero se decantó por el equipo de Julio Algar por el contrato que le pusieron sobre la mesa. Es el que más cobra del equipo blanquiazul. Además, tiene otro año más. Chumbi es uno de los jugadores del Lorca con más minutos y tan solo se ha perdido un partido por sanción. Aun así, no está contento con el trato que le está dando su entrenador. Se queja de no haber terminado los dos últimos partidos ante el Atlético Mancha Real y El Ejido y de haber perdido protagonismo. Ante el equipo jienense fue sustituido porque el partido ya estaba con un dos a cero a favor de los lorquinos y tras conseguir una renta suficiente, Julio Algar optó por sacar a Manu Onwu, que terminó haciendo el tercer gol de su equipo. Chumbi no iba a ser alineado el pasado domingo en El Ejido, pero el entrenador terminó por ponerlo. Alineó a Manu Onwu de delantero centro y a Chumbi lo colocó de mediapunta, algo que disgustó al aguileño.

Este no acató las órdenes del entrenador y el equipo fue un desastre en ataque. Finalmente fue sustituido por su mal juego, entró Noguera y el Lorca terminó ganando con dos goles de Manu Onwu, uno de ellos desde el punto de penalti. El exjugador del Lleida es casi más rentable que Chumbi, ya que en 865 minutos de Liga y 180 de Copa del Rey ha anotado 7 goles en total.

Varias indisciplinas

Chumbi ha demostrado muchas cosas y todas no son buenas. Su capacidad goleadora es innegable, pero se está viendo ensombrecida por varios actos de indisciplina contra el cuerpo técnico, como airear su enfado en las redes sociales y marcharse de un entrenamiento antes de acabar. Pero el club no prevé abrirle la puerta de par en par.