Juan Carlos Guillamón elige y se decanta por el Plásticos

El recientemente nombrado presidente del Plásticos Romero Cartagena, Roberto Sánchez, se encargó de acompañar a Juan Carlos Guillamón para anunciar la continuidad del técnico al frente del proyecto para este segundo año en Primera División. El año no ha sido sencillo. Ha habido más sufrimiento que disfrute, pero el objetivo se consiguió. La directiva sí que le pedía a Guillamón exclusividad para desarrollar su labor.

Con la experiencia adquirida en el primer año, quiere demostrarse hasta dónde puede llegar y sobre todo alcanzar cotas distintas a las del pasado curso. Se trata de un paso valiente por parte del técnico murciano. «Es una decisión importante para mí y para mi familia. Es lo que quería cuando empecé en Regional y con benjamines. Ahora que he llegado, quiero aprovechar la oportunidad. El deporte es algo esporádico y es un riesgo el que tomo, pero me quiero sentir profesional y dedicarme las 24 horas a ello. Levantarme y pensar solo en preparar vídeos o las sesiones y espero que me sirva para ver hasta dónde puedo llegar. Además, estoy aquí porque quieren que esté. Esta temporada lo he pasado mal, pero se consiguió el objetivo. Se pudo conseguir antes, pero todo el mundo juega y hubo que esperar. No lo tenía muy claro para seguir, porque he sufrido mucho. Si quiero exigir profesionalidad a mis jugadores tengo que dar ejemplo», advertía el técnico, que dejará su trabajo actual cuando empiece la pretemporada. «Pierdo dinero y mucho. Esto es lo que me gusta. Es mi pasión. No puedo dejar pasar la élite ahora que la he alcanzado. Se puede mejorar mucho. Mi decisión llega porque me han prometido un proyecto deportivo importante, aunque sea con un presupuesto bajo. La permanencia es el objetivo, pero mirando un poco más para arriba. Dejo un trabajo en el que llevo 12 años y estoy muy valorado».

No tiene miedo. Piensa en positivo y en compartir el nuevo reto con la enorme afición del equipo. «Es un reto y más con esta afición, que merece que seamos profesionales. Ellos son de Primera y esta es una plaza importante. Aquí el fútbol sala es importante y eso ayuda a tomar la decisión que he tomado».

Ya están pensando en el futuro curso. «Siempre se miran jugadores. Ahora mismo empezaremos a hablar de la plantilla actual. Han conseguido el objetivo y queremos renovar un bloque importante. Hay cosas avanzadas y la próxima semana se irán haciendo cosas oficiales. Tienen ofertas y hay que ver si deciden quedarse».

Saben en lo que deben mejorar. «El principal problema que hemos tenido ha sido el gol y eso es lo hay que fichar, cuatro jugadores de arriba que marquen la diferencia en partidos importantes. Queremos mantener el bloque con 4, 5, o 6 jugadores y a partir de ahí fichajes nuevos», finalizaba el técnico que afrontará su segundo año en Primera División. En los próximos días se empezarán a renovar jugadores.