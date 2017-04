El Plásticos sigue dependiendo de sí mismo para salvar la categoría

El Plásticos Romero Cartagena tiene seis puntos disponibles para intentar aferrarse a la Primera División y el equipo viajó con la ilusión de hacer una gesta y sumar algo positivo en la casa de Ricardinho y compañía. Difícil, pero no imposible. Ganar al Movistar Inter sería la salvación automática. Un punto sería más moral que sustancial. A pesar de la que la Liga Nacional quiere que el fútbol sala sea grande, no ha habido horario unificado y el Plásticos Romero Cartagena arranca su partido a las 18.30 horas sabiendo el resultado de sus más directos rivales e incluso ya se ha jugado un encuentro de la última jornada. Juega ante un líder plagado de estrellas que no tiene asegurado el primer puesto.

EL PARTIDO Movistar Inter. Herrero, Lolo, Gadeia, Humberto y Rafael. Plásticos Romero Cartagena. Raúl Jerez, Asensio, Jesús Izquierdo, Juanpi y Josema. Los árbitros. García Morón y Peña López. Hora y lugar. 18.30 horas. Pabellón Jorge Garbajosa. La web de la liga lo ofrece por streaming en directo.

En el partido entre el Levante y el Gran Canaria se jugaban mucho ambos y los valencianos no dieron tregua. Pronto pusieron ventaja amplia en el marcador para salvar la categoría tras una goleada. La derrota del Burela lo hizo oficial. Seguirán en Primera y será, ya salvados, el rival del equipo gallego la semana próxima. ElPozo Murcia hizo un importante favor a los cartageneros venciendo al Burela con contundencia. Eso hace que, pase lo que pase hoy en Torrejón, el equipo seguirá dependiendo de sí mismo para salvarse, porque los gallegos tienen un puntos menos.

Los canarios, con dos puntos más que el Plásticos, todavía no están salvados, aunque le vale con un punto ante el Palma que necesitará los puntos en juego. Sí está fuera de peligro el Santiago Futsal que visitará la bombonera el próximo viernes.