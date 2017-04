Jesús Izquierdo: «Tengo el móvil saturado de mensajes de felicitación por mi gol»

A sus 26 años, Jesús Izquierdo, ala zurdo de Campos del Río que vive su segunda temporada en el Plásticos Romero, está saboreando en las últimas horas los momentos más felices de su aún corta carrera deportiva. El pasado domingo marcó sobre la bocina un gol que le da media salvación a su equipo. Nueve segundos antes, el tanto anotado por el brasileño Maico, del Palma Futsal, dejaba al conjunto cartagenero con un pie y medio en Segunda División.

En un final de película, soñado por cualquier jugador, él fue el protagonista principal. Y, desde entonces, el móvil no para. Son días de vino y rosas para un jugador formado en la cantera de ElPozo, que emigró a Tudela y volvió a casa porque el sueldo no le daba para estar fuera de casa, y que actualmente compagina entrenamientos y partidos con la preparación de una oposición para la Policía Local.

«Fue como en las películas, con final feliz, euforia y alegría desbordada. Desde que terminó el partido no paro de recibir mensajes de felicitación. Tengo el móvil saturado. El lunes ha sido muy diferente a los demás y estoy muy contento. Es un gol que nos puede servir de mucho si somos capaces de rematar la faena en los dos últimos partidos», confiesa Jesús Izquierdo. De los mensajes que ha recibido, los que más le han llegado al corazón son «los de mis familiares directos y uno de unos amigos que hice en Tudela y que acaban de ser padres. Estaban pegados al televisor y saltaron de alegría como unos cartageneros más. Me mandaron una foto eufóricos con el niño y la verdad es que me hizo mucha ilusión ese mensaje».

«Vi que Juanpi chutaba y fui con todo al rechace. Cuando disparé, escuché la bocina y supe que el gol era legal», cuenta

Sobre la jugada, reconoce que «nos dio tiempo a pensar poco. El míster pidió tiempo muerto, sacó portero-jugador y el plan era jugarnos todo a un disparo de Juanpi. Hubo tiempo de que hiciera dos disparos y en el rechache del segundo vino el gol. Vi que Juanpi chutaba y fui con todo al rechace. También andaba por ahí Rodrigo. Le pegué con el alma y cuando disparé, escuché la bocina y supe que el gol era legal. Los árbitros estuvieron bien», cuenta Izquierdo, segundo máximo goleador del cuadro cartagenero. Sus 10 tantos solo son superados por los 14 que lleva Juanpi, también natural de Campos del Río.

Todos respiran en el Plásticos Romero, ya que gracias al punto rascado ante el Palma el equipo sigue fuera de la zona de descenso y depende de sí mismo para salvarse. «Este sábado lo tenemos muy difícil en la pista del Movistar. Se juegan el primer puesto y son los mejores. Pero vamos sin presión y no hay nada que perder. Si perdemos allí, sabemos que nuestra final estará en la última jornada en casa con Santiago. Y ahí no podemos fallar», admite.

Jesús Izquierdo quiere renovar su contrato y seguir en Cartagena. «Espero que cuenten conmigo porque estoy cómodo aquí y creo que en próximas temporadas podemos ir mejorando. Es una pena este final porque hasta hace dos meses la nota de la temporada era muy buena. Aún no estamos salvados porque en su momento, al vernos tan lejos del descenso, pecamos de exceso de confianza y lo estamos pagando. Pero somos jóvenes y de todo se aprende».