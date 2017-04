Guillamón: «El equipo tiene alma, orgullo y personalidad»

Juan Carlos Guillamón, técnico del Plásticos Romero, dijo tras el partido que su equipo hizo «mucho por ganar y no merecíamos ese 2-3. El equipo tiene alma, orgullo y personalidad. Necesitábamos la victoria más que ellos y al final nos quedamos con ese empate en la última jugada. Le doy un diez al equipo y les digo a los aficionados que lo vamos a dar todo en el campo de Inter para no jugarnos todo en la última jornada con Santiago. El empate nos valía y por eso no he sacado el portero-jugador. Este punto es importantísimo porque metemos a Canarias en la lucha por el descenso».