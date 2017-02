El Plásticos Romero Cartagena busca en Jaén una sorpresa que le ayude a seguir mejorando

Soñar es gratis y tras un gran empate en el debut en Primera y una magnífica imagen en el Palau Blaugrana, el Jaén Paraíso Interior fue el que puso al Plásticos Romero con los pies sobre el suelo. Aquella derrota escoció, pero seguramente curó también de una falsa euforia en el regreso a la élite. Ha pasado una vuelta en la que los cartageneros han ido creciendo y los jiennenses se han metido en La Copa. Ambos van cumpliendo sus objetivos y hoy se verán las caras en La Salobreja.

LOS DATOS Jaén Paraíso Interior. Didac, Mauricio, Camoy, Boyis y Solano. Plásticos Romero Cartagena. Alberto, Juanpi, Saura, Asensio y Jesús. Pabellón y hora. La Salobreja (Jaén). 18.00 horas.

Juan Carlos Guillamón, técnico del equipo cartagenero, no contará esta tarde con su portero titular. Raúl, que fue papá antes de ayer, está lesionado y todavía no se espera que juegue ante el Peñíscola. No obstante, las buenas actuaciones de Alberto hacen que el equipo tenga tranquilidad en la portería. Tampoco han viajado Javi Matía y Dani Blanco. La novedad será Eli que puede debutar en Primera División tras volver en el mercado de fichajes. Paco, portero del filial completa la convocatoria.

Entre ambos contendientes hay nueve puntos de distancia. Los locales son los quintos en la tabla tras unos grandes fichajes veraniegos. Guillamón considera que es difícil que su rival pierda dos partidos seguidos, pero que lo van a intentar después de que los andaluces cayeran con el Peñíscola. «Espero que sigamos en la línea que llevamos. Solo han perdido allí con el Movistar Inter. Confío en mi equipo y en mi defensa. Nos dolió mucho la derrota de la ida y queremos devolvérsela. Con ellos nos dimos cuenta de lo que era la Primera División, pero nosotros intentaremos competir al máximo. Si hacemos un buen partido tendremos opciones».

Cada punto es fundamental. «Hay cuatro partidos ahora importantes con muchos enfrentamientos y cada punto que sumemos es importante. Una pequeña parte de la afición va a ir y seguro que nos ayudan a sumar algo».

En Jaén estrenarán además un nuevo patrocinador en la camiseta. La empresa regional Leverade que trabaja a nivel mundial no solo va a lucir en las elásticas aportando una cuantía económica muy bien recibida. También, debido al sector en el que se mueven, va a formalizar una nueva web para la entidad deportiva y creará una aplicación de móvil para un mayor intercambio de información con los aficionados.