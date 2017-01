Eli, el camino más sencillo hacia el gol

Elián Oliva López conquistó al público de Cartagena antes de convertirse en el goleador del ascenso. La mala suerte se cebó con él en forma de lesiones, y aunque a punto estuvo de colgar las botas, el destino le tenía preparado un premio. El pívot se marchaba al término de la campaña, pero ese amor surgido no se rompió. Hay historias destinadas a volverse a entrecruzarse y el goleador ya es nuevo jugador del Plásticos Romero Cartagena.

Problemas en el Elche y morriña hacia la que es su casa han conseguido que el acuerdo que no se logró en verano se haya producido en las últimas horas y el jugador de 26 años ya esté a las órdenes de Guillamón. «Quiero agradecer al club que hayan hecho posible mi vuelta. No tenía afinidad con el entrenador del Elche y decidimos que saliera y la mejor opción era Cartagena. En verano no hubo acuerdo. Yo tengo una familia y decidí aceptar una buena oferta».

Su función es el gol, pero Eli advierte que es novato en la máxima categoría. «No creo que me metan tanta presión, porque voy a debutar en Primera. Yo voy a trabajar para ganarme el puesto y luego a ver cómo me salen las cosas».

El ex del Elche cree que congeniará en la pista con jugadores como Juanpi o Rodri López

Ha visto al equipo en directo y ha estado muy pendiente del equipo. Sabe que tiene competencia. La conoce bien. Peleará por encontrar su hueco y por el camino encontrar sus aliados en la pista. Ya sabe de sus primeras compatibilidades en la pista. «Somos tres pívots diferentes. Creo que Josema es el más completo de los tres, Saura el que más calidad tiene y a mí ya me conocéis. En el primer entrenamiento ya vi afinidad con Juanpi y Rodri. Necesito que me den el balón al pie porque soy un pívot de referencia».

Él no se pone una cifra de goles, pero ya hay quien le marca las pautas. «Si no hago 15 goles me ha dicho Roberto que no me renueva», decía entre risas.

Los objetivos pueden cambiar dependiendo de los resultados del equipo. El jugador ya ha hablado con el míster sobre esas metas y reconoce que la situación del equipo es más optimista de lo que esperaba. «El objetivo es mantenernos, pero todo va a depender de los resultados. Hay muy buen equipo, pero pensé que tendríamos menos puntos».

Lo que le supera es el cariño y el calor con el que le ha recibido una hinchada que nunca le quiso ver marchar. «Es increíble. Me creo importante y todo. La gente me quiere y por eso mi primera opción es Cartagena, y la segunda y la tercera».

Con el gol y la naturalidad que aporta Eli al Plásticos Romero se cierra la campaña de fichajes de invierno, salvo milagro post navideño. La economía de crisis no permite hacer más movimientos, pero el que se ha podido hacer satisface a todas las partes implicadas.