Sin urgencias en Pamplona

El Plásticos Romero visita esta noche la cancha del Magna Gurpea, conjunto navarro que consiguió el pasado martes la última plaza disponible para disputar la Copa de España tras imponerse al Peñíscola RehabMedic. Con el primer objetivo de la temporada cumplido, los de Imanol Arregui buscarán hoy en el pabellón de Anaitasuna la segunda victoria consecutiva ante su afición para poder pelear en esta segunda vuelta por los puestos de 'playoff'.

MAGNA NAVARRA - P. ROMERO CARTAGENA Asier, Eseverri, Aracá, Roberto Martil y Rafa Usín. Raúl, Enrique, Rahali, Adeirton y Saura. Anaitasuna. 20.30. González Moreta y Sánchez Chamorro (Castilla y León).

Mientras, el Plásticos Romero Cartagena también consiguió tres puntos importantes para sus intereses, los de quedarse en Primera sin pasar demasiados apuros. Los de Guillamón se impusieron a Santiago Futsal en una buena noche de Juanpi y se sitúan seis puntos por encima del descenso. El objetivo en esta segunda vuelta que hoy arranca, con la primera parada en Anaitasuna, es estar siempre bastante a dos o tres partidos de los puestos de descenso, con el fin de no llegar con urgencias al final del campeonato.

En los locales son baja Martel y Víctor ambos lesionados. En el Plásticos no podrá jugar Dani Blanco, quien sufre un virus y no ha entrenado apenas en los últimos días. «Ha sido una semana extraña, porque estamos fuera de casa y no es lo mismo que entrenarse cada día en Cartagena, con la rutina habitual. Pero creo que vamos a afrontar el partido contra Navarra en muy buenas condiciones, con el grupo unido y contento. Dani Blanco tiene un virus y no llega al partido. Josema se dio un golpe el martes contra una portería, pero creo que podrá ayudarnos», dijo ayer el técnico Juan Carlos Guillamón.

«Navarra es un equipo que está de subidón porque se metió en la última jornada en la Copa. Lo ideal es que los encontremos un poco relajados después de que el martes hicieran ese esfuerzo y se clasificaran para la Copa. Así podríamos tener más opciones», añadió.