Un infierno en Mallorca

Noche negra para el Plásticos Romero Cartagena, que fue absolutamente triturado en Palma de Mallorca por un rival que convirtió el viaje de ayer de los de Juan Carlos Guillamón a Baleares en un auténtico infierno. El Palma Futsal (1 de 15 en las cinco últimas jornadas) necesita un triunfo ante su afición para reivindicarse y, de paso, sellar su clasificación para la próxima fase final de la Copa de España. Y se aprovechó de las debilidades de un pobre conjunto cartagenero. El partido de los de Guillamón fue horrible. No hubo rastro del equipo que tan buenas sensaciones había dado en las tres semanas anteriores.

8 PALMA

0 CARTAGENA Barrón, Vadillo, Joselito, Carlitos y Eloy Rojas -quinteto inicial-. También jugaron Sarmiento (ps), Tomaz, Attos, Chicho, Paradynski y Maico. Raúl, Enrique, Jesús Izquierdo, Rahali y Saura -quinteto inicial-. También jugaron Asensio, Rodrigo, Javi Matía, Juanpi, Josema y Adeirton. 1-0, Chicho (9). 2-0, Chicho (19). 3-0, Attos (25). 4-0, Joselito (29). 5-0, Paradynski (31). 6-0, Paradynski (34). 7-0, Eloy Rojas (37). 8-0, Attos (39). Centeno Bono y Centeno Bono (catalanes). Amarillas al local Barrón y al visitante Rahali. Pabellón Municipal de Son Moix. Unos 1.500 espectadores.

El equipo local salió a la pista con las ideas claras. Se hizo con el balón y no lo soltó en toda la primera mitad. Vadillo avisó con dos ocasiones iniciales; una de ellas, un remate de cabeza que salvó Raúl bajo palos con una buena intervención. También lo probó Paradynski con un lanzamiento desde la frontal y Raúl respondió bien de nuevo. Chicho acertó minutos después en el tercer remate de una jugada en la que el meta respondió a los primeros intentos de Chicho y Tomaz pero ya no pudo con el segundo rechace. El gol dio más tranquilidad a los locales, que no variaron para nada su guión. Chicho marcó también el segundo tras una gran jugada colectiva y dejando el camino despejado de cara a la segunda mitad.

Reacción leve

Lo mejor de los cartageneros en el partido llegó en los cinco primeros minutos del segundo acto. El Plásticos Romero salió valiente y encerró a los de Juanito en su pista, obligando al meta Carlos Barrón a entrar en acción. Juanpi estrelló un balón en el larguero. Y cuando peor lo pasaba el Palma Futsal, Attos marcó el tercero culminando un contragolpe. El tanto devolvió las buenas sensaciones a los locales y dejó tirado en la lona de manera definitiva al cuadro cartagenero.

Después del 3-0, ya no hubo más historia. El Palma se hizo con el control del juego de nuevo y fueron sucediéndose las ocasiones y los goles en la portería defendida por Raúl. Joselito marcó el cuarto al aprovechar una asistencia de Maico y, minutos después, Paradynski también tuvo éxito para hacer el quinto y el sexto. Con el Plásticos rendido, también llegaron el séptimo y el octavo.