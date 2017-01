«Será una Vuelta durísima»

Tras la presentación oficial del recorrido de la 72ª Vuelta a España, este jueves en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, Movistar Team -ganador de la última edición con Nairo Quintana- hizo una valoración a través de Eusebio Unzué y Alejandro Valverde sobre la prueba que arrancará el próximo 19 de agosto en Nîmes (Francia) y concluirá el 10 de septiembre en la madrileña Plaza de Cibeles.

El ciclista murciano no ha podido estar presente finalmente en el evento tras el accidente sufrido el miércoles cuando se disponía a comenzar su entrenamiento: “Me ha dado pena no poder ir porque es un acto que me gusta y en el que casi siempre estoy, pero con el golpe que llevo lo más aconsejable era guardar reposo y evitar tantas horas de viaje y ajetreo. Donde sí espero estar es en Nîmes el día 19 de agosto. Aún no hemos definido todo mi calendario, pero la idea es, sin duda, estar en la Vuelta”.

Gracias por el saludo a @pedrodelgadoweb y Carlos de Andrés. Siento no poder estar hoy en Madrid; espero hacerlo en Nimes en agosto

Por su parte, Joaquim 'Purito' Rodríguez, ya retirado del ciclismo profesional y enrolado en el Bahrain como asesor e imagen de marca, vivió con nostalgia "pero ya con la jubilación asumida" la presentación de la Vuelta. "No es fácil dejar el ciclismo después de tantos años. Fue una decisión que costó mucho tomar, pero todo llega. Se hace duro recordar todo lo conseguido, pero lo he dejado en el mejor momento posible", manifestó el catalán, ganador de nueve etapas en la Vuelta, tres en el Tour y otras dos del Giro.

Prudhomme espera "batallas formidables"

Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, señaló que el recorrido de la Vuelta "mantiene su espíritu habitual y garantiza batallas formidables" hasta su llegada a Madrid, "El recorrido de la Vuelta mantiene su estilo habitual, con mucho ritmo y siempre aportando cosas nuevas, pero fiel a su espíritu, donde la montaña juega un papel importante. En esta ocasión ya el tercer día llegan los puertos y seguro que la emoción se mantendrá hasta el final", señaló.

Prudhomme subrayó que la ronda española "siempre presenta batallas formidables, sobre todo en los últimos años, con el interés vivo hasta la última jornada". El responsable del Tour destacó que la Vuelta es una prueba destacada dentro del organigrama de carreras que organiza la prueba francesa. "La Vuelta no es solo importante para ASO, sino para todo el ciclismo. El ciclismo necesita para su desarrollo respetar sus raíces, y éstas están en países de tradición como España, Francia, Italia. ASO y Unipublic siempre han ido de la mano cuando Vuelta y Tour han cruzado sus fronteras", explicó.

Para Prudhomme, la salida de Nimes el próximo 19 de agosto tendrá un significado muy especial. "Partir de Nimes es muy especial y emocionante para nosotros. Es un lugar único para reflejar el vínculo de esta ciudad con España, con historia y aspectos culturales comunes", concluyó.