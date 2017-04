El amo del pelotón cumple 37 años

«¡Qué grande! Enhorabuena por tu quinta Flecha Valona», escribió en Twitter el pasado día 19 Iker Casillas. El mensaje iba dirigido a Alejandro Valverde, quien ese día, con una superioridad casi insultante, volvió a ser el mejor en el Muro de Huy. «De todas las que he ganado quizá es la que menos trabajo me ha costado», dijo el corredor murciano, quien en este inicio de temporada está aburriendo a sus rivales. «Solo me falta esperar a que se retire Valverde», dijo Daniel Martin, tras subir al podio el pasado miércoles como segundo clasificado.

LOS 108 TRIUNFOS DE VALVERDE AÑO PAÍS COMPETICIÓN 9/04/2003 España Vuelta al País Vasco, etapa 3: Plencia-Vitoria 13/04/2003 España Klasika Primavera Amorebieta 18/04/2003 España Vuelta a Aragón, etapa 3: Illueca-Illueca 12/07/2003 Portugal GP Torres Vedras-Trofeo Joaquim Agostinho, etapa 4 13/07/2003 Portugal GP Torres Vedras-Trofeo Joaquim Agostinho, etapa 5 25/07/2003 España Clásica de Ordizia 14/09/2003 España Vuelta a España, etapa 9: Vielha-Port d'Envalira 21/09/2003 España Vuelta a España, etapa 15: Valdepeñas-S.de la Pandera 3/02/2004 España Trofeo Cala Millor 25/02/2004 España Volta a la Comunitat Valenciana, etapa 2: Jávea-Calpe 26/02/2004 España Volta a la Comunitat Valenciana, etapa 3: Calpe-Sagunto 28/02/2004 España Volta a la Comunitat Valenciana 7/03/2004 España Vuelta a Murcia 5/04/2004 España Vuelta al País Vasco, etapa 1: Bergara-Bergara 11/04/2004 España Klasika Primavera Amorebieta 30/04/2004 España Vuelta a Castilla y León, etapa 3 1/05/2004 España Vuelta a Castilla y León, etapa 4: León-Alto Morredero 2/05/2004 España Vuelta a Castilla y León, etapa 5: Ponferrada-Villafranca 2/08/2004 España Vuelta a Burgos, etapa 1: Burgos-Poza de la Sal 3/08/2004 España Vuelta a Burgos, etapa 2: Lerma-Aranda de Duero 4/08/2004 España Vuelta a Burgos, etapa 3 5/08/2004 España Vuelta a Burgos 6/09/2004 España Vuelta a España, etapa 3: Burgos-Soria 8/02/2005 España Trofeo Manacor 9/02/2005 España Trofeo Soller 13/03/2005 Francia París-Niza, etapa 7: Niza-Niza 6/04/2005 España Vuelta al País Vasco, etapa 3: Ortuella-Vitoria 7/04/2005 España Vuelta al País Vasco, etapa 4: Vitoria-Altsasu 12/07/2005 Francia Tour de Francia, etapa 10: Grenoble-Courchevel 2/03/2006 España Vuelta a Murcia, etapa 2: Alcantarilla-Alhama de Murcia 3/04/2006 España Vuelta al País Vasco, etapa 1: Irún-Irún 19/04/2006 Bélgica Flecha Valona 23/04/2006 Bélgica Lieja-Bastoña-Lieja 29/04/2006 Suiza Tour de Romandía, etapa 4: Sion-Sion 1/09/2006 España Vuelta a España, etapa 7: León-Alto de El Morredero 3/03/2007 España Volta a la Comunitat Valenciana 10/03/2007 España Vuelta a Murcia, etapa 4: Alhama de Murcia-Aledo 11/03/2007 España Vuelta a Murcia 13/05/2007 España Clásica a Alcobendas y Collado Villalba, etapa 3 17/08/2007 España Vuelta a Burgos, etapa 4: Ribera del Cuero, contrarreloj 7/03/2008 España Vuelta a Murcia, etapa 4: Alhama de Murcia-Aledo 8/03/2008 España Vuelta a Murcia 15/04/2008 Francia París-Camembert Lepetit 27/04/2008 Bélgica Lieja-Bastoña-Lieja 9/06/2008 Francia Dauphiné Libéré, etapa 1: Aviñón-Privas 11/06/2008 Francia Dauphiné Libéré, etapa 3: Saint-Paul-en-Jarez 15/06/2008 Francia Dauphiné Libéré 29/06/2008 España Campeonato de España (Talavera de la Reina) 5/07/2008 Francia Tour de Francia, etapa 1: Brest-Plumelec 10/07/2008 Francia Tour de Francia, etapa 6: Aigurande-Super Besse 2/08/2008 España Clásica San Sebastián 31/08/2008 España Vuelta a España, etapa 2: Granada-Jaén 25/03/2009 España Vuelta a Castilla y León, etapa 3: Sahagún-P. San Isidro 27/03/2009 España Vuelta a Castilla y León, etapa 5: Benavente-Valladolid 12/04/2009 España Klasika Primavera Amorebieta 20/05/2009 España Volta a Catalunya, etapa 3: Roses-La Pobla de Lillet 24/05/2009 España Volta a Catalunya 14/06/2009 Francia Dauphiné Libéré 9/08/2009 España Vuelta a Burgos 20/09/2009 España Vuelta a España 21/01/2012 Australia Tour Down Under, etapa 5: McLaren Vale-Old Willunga 21/02/2012 España Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol, E. 2: Málaga-Lucena 23/02/2012 España Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol 6/03/2012 Francia París-Niza, etapa 3: Vierzon-Lac de Vassivière 19/07/2012 Francia Tour de Francia, etapa 17: Bagnères-Luchon-Peyragudes 20/08/2012 España Vuelta a España, etapa 3: Faustino V-Eibar (Arrate) 25/08/2012 España Vuelta a España, etapa 8: Lleida-Collada de la Gallina 5/02/2013 España Trofeo Serra de Tramuntana 17/02/2013 España Vuelta a Andalucía-Ruta Del Sol, Prólogo: contrarreloj 20/02/2013 España Vuelta a Andalucía-Ruta Del Sol 20/02/2013 España Vuelta a Andalucía-Ruta Del Sol, etapa 3 19/02/2014 España Vuelta a Andalucía-Ruta Del Sol, Prólogo: Almería 20/02/2014 España Vuelta a Andalucía-Ruta Del Sol, etapa 1 21/02/2014 España Vuelta a Andalucía-Ruta Del Sol, etapa 2 23/02/2014 España Vuelta a Andalucía-Ruta Del Sol 1/03/2014 España Vuelta a Murcia 9/03/2014 Italia Roma Maxima 5/04/2014 España GP Miguel Indurain 23/04/2014 Bélgica Flecha Valona 27/06/2014 España Campeonato de España (Ponferrada), contrarreloj 2/08/2014 España Clásica San Sebastián 28/08/2014 España Vuelta a España, etapa 6: Benalmádena-La Zubia 31/01/2015 España Trofeo Serra de Tramuntana 24/03/2015 España Volta a Catalunya, etapa 2: Mataró-Olot 27/03/2015 España Volta a Catalunya, etapa 5: Alp-Valls 29/03/2015 España Volta a Catalunya, etapa 7: L'Hospitalet -Barcelona 22/04/2015 Bélgica Flecha Valona 26/04/2015 Bélgica Lieja-Bastoña-Lieja 28/06/2015 España Campeonato de España (Cáceres) 25/08/2015 España Vuelta a España, etapa 4: Estepona-Vejer de la Frontera 21/02/2016 España Vuelta a Andalucía-Ruta Del Sol 21/02/2016 España Vuelta a Andalucía-Ruta Del Sol, etapa 5 16/04/2016 España Vuelta a Castilla y León, etapa 2: Bragança-Fermoselle 17/04/2016 España Vuelta a Castilla y León 17/04/2016 España Vuelta a Castilla y León, etapa 3 20/04/2016 Bélgica Flecha Valona 24/05/2016 Italia Giro de Italia, etapa 16: Brixen-Andalo 11/02/2017 España Vuelta a Murcia 15/02/2017 España Vuelta a Andalucía-Ruta Del Sol, etapa 1 19/02/2017 España Vuelta a Andalucía 22/03/2017 España Volta a Catalunya, etapa 3: Mataró-La Molina 24/03/2017 España Volta a Catalunya, etapa 5: Valls-Lo Port 26/03/2017 España Volta a Catalunya, etapa 7: Barcelona-Barcelona 26/03/2017 España Volta a Catalunya 07/04/2017 España Vuelta al País Vasco, etapa 5: Bilbao-Eibar 08/04/2017 España Vuelta al País Vasco 19/04/ 2017 Bélgica Flecha Valona 23/04/2017 Bélgica Lieja-Bastogne-Lieja

Sabía lo que decía el irlandés, quien el domingo volvió a ser segundo, tras Alejandro Valverde, quien se presentó como favorito indiscutible para apuntarse la 103 edición de la Lieja-Bastoña-Lieja, su cuarto entorchado.

Imparable en 2017, con once victorias en su haber que intimidan a sus rivales, hoy cumple 37 años, la edad en la que muchos ya se han retirado. Además de los referidos triunfos en las dos clásicas belgas, también se ha adjudicado la Vuelta a Murcia, a Andalucía, la Volta a Cataluña y la del País Vasco.

Este demoledor inicio de curso también tiene enamorado a Nairo Quintana, líder del Movistar Team, quien tampoco ha dudado en ensalzar a su compañero de equipo: «Gigante Alejandro Valverde, cada pedalazo iba por Scarpa, eso hace más grande la victoria. Orgullo de ser del Movistar».

Un triunfo redondo

Valverde logró el 19 de febrero una cifra redonda. Ganó la Vuelta a Andalucía y consiguió su triunfo número 100 de una carrera profesional larga y de victorias variadas.

El murciano no se quedó quieto. Desde entonces ha ganado casi todo lo que ha disputado: tres etapas y la general de la Volta a Cataluña, una etapa y la general de la Vuelta al País Vasco, además de las citadas Flecha Valona y Lieja- Bastoña-Lieja. Su único 'pinchazo' en este arranque de curso demoledor lo tuvo en la Amstel Gold Race. Acabó en el puesto 19 después de no cuajar un intento de escapada a diez kilómetros de la meta.

Además de la admiración de algunos de los grandes del deporte, Valverde también levanta pasiones por su saber estar. «Es un buen deportista, mejor persona, que además va paseando el nombre de Murcia por donde va. Pasará muchísimo tiempo para que Murcia vuelva a dar un ciclista de la talla de Valverde», escribió ayer en la página web de 'La Verdad' un aficionado, que acertó de pleno en su valoración. Además de la admiración por sus gestas deportivas, el domingo tuvo un gesto que ha tenido eco en toda la prensa mundial. El murciano, amigo de Scarponi, quien murió al sábado tres ser atropellado mientras entrenaba cerca de su pueblo, donó los 20.000 euros del premio de la Lieja a la familia del corredor italiano. Esta acción fue muy celebrada ayer por la prensa internacional.

El periódico francés 'L'Équipe' recogió en su edición digital el triunfo de Valverde con el titular «En homenaje a Scarponi» y el subtítulo «Alejandro Valverde vivió un día casi tranquilo y se impuso en la Lieja-Bastoña-Lieja. Pero también fue otra jornada difícil tras la muerte de Michele Scarponi, 'un amigo'».

En su edición de papel, el italiano 'Gazzetta dello Sport' recogió ayer la noticia del triunfo de Valverde con el titular «Todo por Scarponi: Valverde ganó y lloró» y el subtítulo «Desfile de amigos y aficionados en la capilla ardiente. El conductor de la furgoneta: 'Yo también estoy muerto'».

El historial de Valverde intimida: Vuelta a España 2009, tercero en el Tour 2015 y Giro de Italia 2016, 5 Flechas Valona, 4 Liejas, 6 medallas en Mundiales (2 platas y cuatro bronces), 4 veces corredor número uno del ranking UCI, 2 Dauphinés, 2 Voltas a Cataluña y una al País Vasco, entre otras victorias.

«Alejandro es un corredor especial, tocado por una varita mágica, diferente, único, capaz de ganar en cualquier tipo de prueba», dice Unzue, su director, quien admite que, aunque el murciano tiene fuera de la carrera menos carisma que otros corredores, «su liderazgo lo basa en lo poco que falla y en lo buena persona que es».

«Mi compañero, mi amigo, mi cómplice y mi ídolo. Qué grande eres». Así de contundente fue ayer el ciezano José Joaquín Rojas, en un mensaje dirigido a Valverde en Twitter.