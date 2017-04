«A mis 37 años, no me canso de ganar»

Alejandro Valverde se mostró «emocionado» en la línea de meta de Eibar. «Ha sido una 'crono' espectacular, impresionante, estoy emocionado, tengo casi 37 años y cada vez me encuentro mejor, no me canso de ganar, aunque eso es difícil», señaló el ciclista murciano tras ganar su primera ronda vasca.