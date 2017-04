Valverde: «Tengo casi 37 años, pero no me canso de ganar»

Alejandro Valverde (Movistar), ganador de su primera 'txapela' en la Vuelta al País Vasco, se mostró "emocionado" en la línea de meta de Eibar y aseguró que a pesar de sus casi 37 años cada vez se encuentra "mejor y con ganas de ganar".

"Ha sido una crono espectacular, impresionante, estoy emocionado, tengo casi 37 años y cada vez me encuentro mejor, no me canso de ganar, aunque eso es difícil", señaló el ciclista murciano tras ganar la general.

Un triunfo especial para el líder del Movistar, que tenía la 'Itzulia' en sus pensamientos desde hace varias temporadas.

"Es mi primera victoria en el País Vasco, una carrera que siempre se me había resistido, por eso estoy contentísimo. Es mi tercera Vuelta de la temporada, creo que es un principio de temporada soñado", dijo.

Valverde resaltó el papel de la afición vasca, "impresionante, aportando calor a un día ya de por si caluroso".