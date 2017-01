Guillem se queda sin americanos

Problemas graves para el UPCT Basket Cartagena, de Liga EBA. En plena remontada y con el equipo metido en puestos de liga de ascenso a LEB Plata tras encadenar una estupenda racha de resultados (6 victorias en las 7 últimas jornadas), la plantilla cartagenera se ha visto muy mermada de una manera inesperada. Sus tres jugadores estadounidenses, Jared Grady, Tylor Wimbish y Merkury Fiske, no han podido regresar de su país tras pasar allí las vacaciones de Navidad, debido a complicaciones con sus respectivos visados.

Ocurre que los tres jugadores, los mejores del equipo y absolutamente determinantes en la mejoría del equipo en noviembre y diciembre, estaban en Cartagena con un visado de turista. Ese documento les daba permiso para estar en España durante 90 días. Por tanto, estaban obligados a regresar a Estados Unidos y volver a tramitar papeles que le sirvieran para volver a Cartagena. Pero para que Extranjería dé el visto bueno deben tener un contrato de trabajo. Y tras obtenerlo, a los tres se les podría conceder un permiso de residencia temporal en España.

Ninguno tiene contrato profesional, ya que la Liga EBA, la cuarta categoría del baloncesto español, es amateur. Los jugadores tienen un seguro médico ligado a su ficha federativa y están cubiertos ante cualquier lesión. Pero es impensable poder contratarlos. De hecho, Grady, Wimbish y Fiske cobran una pequeña cantidad mensual a modo de gratificación, comen cada día en un restaurante del grupo Casa Tomás, que colabora con el club, y conviven en un piso con muebles prestados por directivos del club. Todos los gastos están muy medidos en un equipo en el que casi todos juegan gratis.

El club busca fórmulas para renovar sus visados, pero es «francamente difícil que puedan regresar»



Han llegado Stephon Carter y Chema Albaladejo para cubrir las bajas de los tres norteamericanos

Como el Basket Cartagena no está en disposición de poder ofrecer un contrato profesional a sus tres estadounidenses, la directiva que preside Pedro Collados está haciendo gestiones para intentar renovar de otra manera los visados de Grady, Wimbish y Fiske, aunque sea de nuevo con carácter temporal. El entrenador del club, Paco Guillem, reconoce que «lo estamos intentando de todas las maneras y no estamos parados, pero la realidad es que es francamente difícil que puedan regresar».

Así las cosas, lo que ha hecho Guillem es moverse con mucha rapidez para poner parches a este importante contratiempo. Sin sus tres norteamericanos, se quedó con solo siete hombres. La semana pasada incorporó a dos nuevos jugadores, al base Chema Albaladejo, que estaba en el Torre Pacheco (equipo vinculado a Cartagena) tras pedir la baja en el Myrtia de Murcia, donde apenas tenía minutos; y al escolta estadounidense Stephon Carter, que ha llegado de La Roda, equipo del grupo B de la Liga EBA. Ambos debutaron el pasado domingo ante el Lliria, en el primer partido de 2017. Y fueron los mejores del cuadro cartagenero en el importantísimo triunfo ante el Lliria (79-66).

Con esta victoria, el Basket Cartagena se coloca en quinta posición, con 6 victorias y 6 derrotas. Y si gana este sábado en Paterna ascenderá a la tercera plaza. Los cinco primeros de esta Liga regular juegan a partir de marzo una fase por el ascenso. Guillem valora especialmente el triunfo del pasado domingo ante el Lliria. «Estábamos muy mermados por las circunstancias y lo normal era perder ante un buen equipo, pero el trabajo de los chicos fue espectacular y Carter estuvo muy bien», apunta. No obstante, él no se hace falsas ilusiones y reconoce que si no son capaces de solucionar los problemas burocráticos con sus tres jugadores norteamericanos y finalmente no pueden regresar va a ser imposible mantener el nivel de las últimas jornadas, en las que han sumado seis victorias en siete partidos.