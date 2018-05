Denuncia la desatención de los Servicios Sociales en la 'casa de los horrores' El letrado del vecino de Alcantarilla acusado de retener a su mujer y a su hija asegura no poder contactar con él EFE MURCIA Martes, 22 mayo 2018, 07:34

El abogado José María de Carlos, que representa al vecino de Alcantarilla detenido la pasada semana por retener supuestamente en casa durante meses a su mujer e hija, alertó ayer de la imposibilidad que tiene de contactar con él y de la desatención en la que se encuentra por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Este letrado explicó que su cliente no tiene teléfono móvil ni dinero, que le resulta imposible conocer su paradero y que teme, además, por las consecuencias que pueda tener sobre él el «acoso injustificado» que, en su opinión, está sufriendo por parte de algunos medios de comunicación.

El detenido, Jesús B. N., de 56 años, quedó en libertad el pasado jueves tras pasar a disposición de la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Murcia, que le impuso una orden de alejamiento respecto a su esposa e hija. Para De Carlos, que asumió su defensa en el turno de oficio, su cliente está en una situación de «total desamparo», por lo que ayer se personó en dependencias de la Policía Local y de los Servicios Sociales municipales en un intento de conocer su situación actual.

Según explicó el abogado, tanto sus familiares como la Policía y los Servicios Sociales «ignoran su estado, paradero y situación en la que se encuentra en la actualidad» puesto que «no puede residir en su vivienda y no tiene recursos económicos». Añadió que, a día de hoy, ha cometido una «única infracción conocida, junto con su mujer y su hija, la de mantener su casa tras el corte del suministro de agua desde hace más de medio año en unas condiciones lamentables de higiene, salubridad y ornato». El abogado recordó, además, que su mujer e hija fueron sometidas a un primer examen médico en el hospital que descartó «evidencia física alguna de lesiones».

Por su parte, la concejal de Bienestar Social de Alcantarilla, Francisca Terol, remarcó que el Ayuntamiento comparte la inquietud del letrado por la situación precaria en la que se encuentra este vecino. Informó de que su departamento no tiene ningún expediente respecto a esta familia porque no reclamaron ayuda asistencial ni se denunció el caso desde su entorno familiar o doméstico. «Si no te lo dicen, no podemos investigar lo que ocurre ni ayudar», insistió Terol, quien dio aviso ayer a todos los trabajadores sociales para que informen a Jesús de que su abogado le está buscando.