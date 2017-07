Sin dentista, internet ni calefacción Marisa Gómez, Miriam Pérez y Miguel Navarrete, ayer en la presentación del informe. / N. García / AGM Cruz Roja alerta de la vulnerabilidad de los niños de familias en situación de pobreza. La ONG atiende a más de 1.700 menores en la Región; la mitad pasa frío en invierno y el 33% no cuenta con material escolar adecuado JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Viernes, 28 julio 2017, 03:01

Sin poder ir al dentista, calentarse en invierno en sus propias casas o acudir a la escuela con el material adecuado. Así viven muchos de los menores que son atendidos por Cruz Roja en la Región a través de distintos programas sociales. Lo revela un informe que hizo ayer público la ONG, y que pone el foco en la especial vulnerabilidad de los niños y niñas, víctimas de la exclusión social que sufren sus familias.

Del estudio se desprende que el 38% de los más de 1.700 menores atendidos al año por Cruz Roja no disponen de calefacción en sus casas. Otros sí cuentan con aparatos para calentarse, pero las dificultades económicas llevan a las familias a restringir su uso. Sea por una u otra razón, el 48,7% confiesa que pasa frío en invierno. Entre los niños de 8 a 11 años, el porcentaje se eleva al 50,6%.

Las revisiones en el dentista son algo básico para la salud de los menores, pero el 46% de los atendidos por Cruz Roja no pueden ir al odontólogo. Además, el 33,7% carece de material escolar adecuado. Los datos parten de una encuesta realizada por la ONG a 282 niños y niñas de 8 a 14 años, seleccionados de entre los 1.718 menores que pasaron por los programas de esta organización social en 2016. El estudio revela algunos datos sorprendentes. Entre ellos, que el 9% de los chavales de 12 y 13 años perdieron el año pasado sus becas de comedor escolar. Aunque la sombra de los ajustes presupuestarios planea sobre esta cifra -la partida para estas ayudas permaneció congelada precisamente en el curso 2015-2016-, Marisa Gómez, directora autonómica de Intervención Social de Cruz Roja, matiza que no se han analizado las causas. «Puede que en el momento de la solicitud las familias experimentasen algún cambio en la situación laboral, lo que afectó al baremo. O que se incorporasen otros niños en situación más desfavorable. No podemos decir que los recortes sean la causa», explicó.

Lo que sí evidencia el informe es que el acceso a becas sigue siendo imprescindible para estas familias. El 28,5% de los niños encuestados aseguran que no van al comedor escolar porque sus familias no pueden pagarlo. «El 13,6% carece de libros, y el 35% no tiene instrumentos musicales para desarrollar su formación», subraya Marisa Gómez. Además, un 33,7% de los chicos y chicas de 12 a 14 años carece de material escolar adecuado. Para paliar esta situación, Cruz Roja desarrolla todos los años campañas solidarias. La próxima se desarrollará entre el 1 y el 3 de septiembre en los centros Carrefour de la Región.

Brecha digital

La brecha digital se ha convertido en un síntoma más de las desigualdades sociales, y los niños no son una excepción. Mientras la gran mayoría de menores murcianos disfruta de internet en casa, el 46,7% de los atendidos por Cruz Roja carecen de conexión a la red en sus hogares.

Pero hay cuestiones todavía más básicas, como la nutrición, donde también saltan las alarmas. El 10% de los niños encuestados no realizan alguna de las tres comidas diarias básicas de manera regular. La ONG contribuye a paliar esta situación: muchos meriendan diariamente en Cruz Roja.

Los menores son mayoritariamente conscientes de las dificultades por las que pasan sus padres: el 66% se muestra preocupado por la economía familiar. Pero pese a las estrecheces de su vida cotidiana, el 93% de estos niños se sienten queridos y «consideran que su vida va bien». Quizá sin el colchón de Cruz Roja y otras ONG, la percepción sería muy distinta.