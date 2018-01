Deniegan el paro a una trabajadora contratada por su padre, que era autónomo EFE MURCIA Miércoles, 24 enero 2018, 08:06

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha desestimado el recurso presentado por una mujer contra la sentencia que absolvió al Servicio Público de Empleo Estatal, al que había demandado por no concederle las prestaciones de desempleo tras haber estado contratada por su padre, que era autónomo.

En su apelación, alegó que tenía derecho a esas prestaciones, dado que reunía los requisitos necesarios para ello. Pero la Sala dice que la revisión no puede prosperar, «ya que es irrelevante, pues lo trascendente es si la cotización era o no procedente y ajustada a Derecho, teniendo en cuenta que un acto nulo no produce efectos jurídicos».

Y señala el TSJ que el motivo por el que no se le reconocieron las prestaciones solicitadas es por lo que dispone el estatuto de los trabajadores autónomos. Es decir, los autónomos podrán contratar, como trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de 30 años aunque convivan con ellos, pero quedará excluida la cobertura por desempleo.