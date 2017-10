Hace poco he leído que hay batallas que están perdidas antes de empezar, que a veces es mejor no luchar hoy para luchar mañana, que es muy valiente y loable pelear por lo que uno cree, por la justicia de cualquier clase, pero hay que saber distinguir, porque hay luchas que no merecen la pena.

No quiero decir con esto que no haya que luchar contra el cáncer. Todo lo contrario, hay que luchar incluso cuando crees que no tienes fuerzas porque en la mayoría de las ocasiones se le vence. Lo que no debes permitir es que el miedo te impida aceptar tu enfermedad. Esa lucha sí es estúpida, porque por mucho que lo niegues o que gastes energías en ocultarlo, lo cierto es que tienes cáncer. Negarlo es una batalla perdida y en la aceptación está parte de la cura y más llevadero será para ti y para todo el que te rodea.

Por tanto, no cometas mi torpeza, y déjate mimar, déjate querer por tu familia y amigos, hazles partícipes de tu enfermedad, no quieras hacerles creer que estás bien, que no pasa nada, porque esa actitud no te lleva a ningún sitio. A veces es bueno poder decir que estás cansada, que necesitas llorar, reír o gritar. Eso no te hace débil ante el cáncer, te muestra humana.

No hay que sobreactuar ni ocultando ni exagerando tus dolencias, pero tal vez es el momento de ser un poquito egoísta, para pensar en ti misma como nunca lo has hecho.