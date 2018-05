La defensa de David Conesa reclama que el consejero Celdrán declare en 'Púnica' David Conesa y Javier Celdrán. / LV El jefe del gabinete de López Miras quiere que ratifique que no se pactó contrato alguno con De Pedro y Alonso RICARDO FERNÁNDEZ Martes, 15 mayo 2018, 01:48

David Conesa, miembro del gabinete del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, como antes fue asesor y y hombre de la absoluta confianza de Pedro Antonio Sánchez, acaba de echar mano del dicho popular que sostiene que «a grandes males, grandes remedios». Aunque ello implique tener que solicitar la declaración como testigo de uno de los actuales consejeros de la Comunidad Autónoma, Javier Celdrán, a quien a buen seguro no le resultará grata la posibilidad de tener que comparecer ante un juez de la Audiencia Nacional y, mucho menos, en un asunto como el llamado 'caso Púnica'. Conesa, a punto de verse sentado en el banquillo como cooperador necesario en un delito de fraude, no se ha andado con sutilezas. No en vano, el fiscal ha anunciado que le pedirá un año y medio de cárcel y siete años de inhabilitación, de igual modo que para Sánchez eleva la reclamación de penas a dos años de prisión y ocho de inhabilitación especial. En estas circunstancias, el letrado Evaristo Llanos Sola, en representación del asesor, ha aprovechado una última posibilidad para reclamar que comparezca como testigo el actual consejero de Economía, Javier Celdrán, quien entre 2013 y 2015 ejerció como jefe de gabinete del entonces consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez.

Básicamente, lo que se pretende es que Celdrán declare que en ningún caso Sánchez contrató con empresas de la 'trama Púnica' unos trabajos para lavar su reputación personal, que se sospecha que se iban a cargar a las arcas públicas bajo el concepto de «formación».

También ha pedido la declaración testifical de quien era responsable de prensa en esa consejería en 2014, así como de la actual directora general de Presupuestos, María Begoña Iniesta.

Todos ellos deberían acreditar, según la defensa de Conesa, que este no les informó de la conveniencia de contratar servicio alguno con presuntos miembros de la 'trama Púnica'.