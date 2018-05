Decididos a cambiar el mundo 01:58 Miguel González, Ángel Fernández, Teresa Fuentes y Antonio Martínez, en la UCAM. / Vicente Vicéns / AGM Cirugía Solidaria reúne en su primer congreso a cooperantes y voluntarios murcianos. De los refugiados sirios a la crisis de los 'rohingya': así es el trabajo de quienes luchan contra la injusticia y la pobreza JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Lunes, 30 abril 2018, 12:33

En los campos de refugiados de Grecia, en las aldeas olvidadas de Gambia, junto a los 'rohingya' exiliados a Bangladesh o salvando vidas en Senegal o Camerún. Cooperantes y voluntarios murcianos de diferentes ONG trabajan día a día para hacer de este mundo un lugar más habitable. Cirugía Solidaria y la Cátedra de Medicina y Cirugía Solidaria de la UCAM han reunido esta semana en unas jornadas a algunos de estos héroes anónimos.

Amigos de Ritsona Atrapados en Grecia

Teresa Fuentes es de esas personas incapaces de quedarse quietas cuando ante sus ojos aparece una situación injusta. Hay quienes pasan de largo, quienes se lamentan o quienes protestan para al final no hacer nada. Ella se mete en el charco que haga falta, se arremanga la camisa y actúa. «Siempre he pensado que algo no funciona bien en este mundo», confiesa. Pasó por la empresa privada, y lo que vio la convirtió en sindicalista. Ahora está en la dirección de Comisiones Obreras. Pero algo más había que hacer, pensaba cada vez que veía un informativo, leía un periódico o se daba de bruces con la pobreza, que también existe en las calles de Murcia.

En Atenas, «más de 1.200 niños refugiados viven en la calle, víctimas de las redes de pederastia»

Con 30 años, se enroló en una misión al valle del Cuzco, en Perú, de Alianza por la Solidaridad, una ONG de Madrid. «Me metí en internet, me gustó y me apunté». Aquello fue hace ya una década, y no volvió a ser la misma. «Estuvimos trabajando en temas de violencia de género. Fue una experiencia muy dura. Aquellas mujeres eran de mi edad pero parecían tener 50 años. Cargaban con todo: cultivaban la tierra, se encargaban de la casa, de los hijos. Mientras, los hombres bebían», recuerda.

Después de semejante baño de realidad, siguió trabajando en proyectos de voluntariado hasta que estalló la crisis de los refugiados, con 62.000 personas pidiendo auxilio a las puertas de Europa, la mayoría sirios. En 2016 acudió a un charla del cura Joaquín Sánchez, recién llegado del campo de Katsikas, en Grecia. Lo que escuchó la horrorizó; era difícil permanecer sentada. Antes de que terminase la conferencia, en el móvil de Joaquín ya había un 'whatsapp': «Joaquín, quiero ir contigo». Así fue, pero no volvieron a Katsikas, sino que recalaron en Ritsona, otro campo de refugiados al norte de Atenas en el que se agolpan unas 750 personas que malviven en contenedores reconvertidos en precarias viviendas. Allí se encontraron con Omar, un chico de 18 años con discapacidad intelectual completamente solo, tras haber sido abandonado por su familia. O con un padre y sus tres hijos que habían salvado la vida milagrosamente, al no subir en el último momento a una barcaza que se hundió ante sus ojos. Todos sus ocupantes -mujeres, hombres y niños- murieron ahogados.

Los dos voluntarios murcianos trataron de colaborar con las grandes agencias encargadas de la ayuda humanitaria. Pero se encontraron con una burocracia funcionarial que los exasperó.

Miles de mujeres, niños y hombres han sido operados en África por los cirujanos solidarios

Ya de vuelta en Murcia, decidieron fundar Amigos de Ritsona, que desde entonces trabaja tanto en este campo como en Atenas. Fruto de «los acuerdos de la vergüenza con Turquía», los refugiados que huyen de la guerra siria tienen cerradas las puertas de Europa. Así que se agolpan en las calles de Atenas como sombras a la espera de un futuro más que incierto. «En los registros consta que hay 1.200 niños en la calle, y otros muchos estarán sin registrar». Los menores sobreviven como pueden, a merced «de las redes de pederastia» y de los grupos de ultraderecha que hostigan a los inmigrantes. «Aquello es una jungla», resume Teresa. Por eso, Amigos de Ritsona ha empezado a colaborar con el centro Khora, que ofrece comida, cases de inglés y de piano y, lo que es esencial, asesoramiento jurídico. Además, la ONG murciana ha alquilado dos pisos en los que vivirán nueve chicos a los que una organización griega orientará para que encuentren trabajo. La solidaridad murciana les permitirá salir del infierno de la calle.

Cirugía Solidaria «Aquí hay tanto por hacer»

Miguel González, cirujano de La Arrixaca, se enamoró de África la primera vez que pisó «esa tierra roja que se te pega a las sandalias». Visitó varias veces el continente por turismo, y se dio cuenta que allí había que volver, pero a colaborar. «Aquí hay tanto por hacer», pensaba cada vez que cogía el avión de vuelta. Así que no se lo pensó cuando José Manuel Rodríguez, uno de los fundadores de Cirugía Solidaria, le pidió que le acompañase a los campamentos saharauis de Tinduf, en el año 2000. Desde entonces, ha participado en 17 misiones de la ONG murciana, formada por sanitarios de La Arrixaca y otros hospitales.

En 2005, convirtieron un dispensario destartalado en plena selva, en Bengbis (Camerún), en un quirófano en el que atendieron a una población abandonada que en algunos casos no había visto un médico en su vida. Después, los sanitarios murcianos han vuelto en varias ocasiones, y donde Cirugía Solidaria colocó la primera piedra se levanta hoy un pequeño hospital que ha cambiado la vida a los vecinos.

Miguel González estuvo el pasado mes de noviembre en Senegal, en la región de Sandiara. En diez días, operaron a 373 pacientes. Hernias gigantes, tumores, bocios, labios leporinos. «Muchas veces son problemas que aquí se resuelven en la infancia, pero que allí se arrastran toda la vida», cuenta el médico de La Arrixaca. Cirujanos, enfermeros, pediatras, internistas, otorrinos. El equipo de Cirugía Solidaria es cada vez más completo, y permite solucionar problemas de salud más complejos, con la misma calidad que en España.

Nakupenda Un futuro para Suleiman

Ángel Fernández, enfermero de La Arrixaca, siempre ha sido un espíritu inquieto. Con poco más de 20 años se marchó a París a trabajar de lo suyo. Cuando llegó a la capital francesa, se encontró con que alquilar un piso era imposible, entre los precios y la alta demanda de estudiantes por el comienzo del curso. Así que terminó de una de las barriadas que rodean París, con vecinos y amigos de todas las etnias, razas y colores. «Conocí a unos médicos sirios que me animaron a que me fuese con ellos a Palmira y a Damasco para ayudarles en un proyecto de salud bucodental». Aquello fue más turismo que otra cosa. Siria, en esa época, no era el país roto por la guerra que es ahora. «Lo que vi fue una sociedad desarrollada, yo me encontraba como en España», recuerda. A la vuelta, en París, se formó en cooperación, y comenzó a participar en proyectos en Mauritania, Marruecos y Nicaragua, entre otros países.

En 2014, una trabajadora social de la ONG Nakupenda le animó a sumarse a la labor que esta organización desarrolla en Gambia, uno de los países más pobres del mundo, desolado por la hambruna y una dictadura brutal que por fin cayó el año pasado. «No sabía ni dónde estaba Gambia. Cuando llegué, me encontré con uno de los lugares más bonitos que he visto. Le llaman el país de las sonrisas, pero tras las sonrisas hay problemas muy duros», cuenta Ángel.

El enfermero murciano ha participado en el proyecto Dignidad, con el que se ofrecen charlas a mujeres sobre educación para la salud, higiene y prevención de enfermedades de transmisión sexual. También hay en marcha planes para la escolarización de niñas, en un país en el que encontrar una escuela con maestros titulados es un imposible. Además, para luchar contra la hambruna, los voluntarios y cooperantes de Nakupenda reparten arroz y otros alimentos básicos.

Ángel ha tenido que afrontar situaciones terribles, aunque en ocasiones la esperanza se abre paso. Así ocurrió con Suleiman, un niño que a los seis años sufrió un grave traumatismo en el pecho que le rompió las costillas. Las heridas degeneraron en una cardiomegalia (una hipertrofia en los músculos cardíacos). Su discapacidad provocó el rechazo de su propia familia. Cuando Nakupenda lo encontró tenía ya 18 años. Sacaron a Suleiman de la calle y lo enviaron al Hospital San Juan de Dios de Barcelona, donde fue intervenido quirúrgicamente. Hoy, el chico se ha recuperado y afronta una nueva vida.

Médicos sin Fronteras El exilio 'rohingya'

Antonio Martínez, encargado de logística en Médicos Sin Fronteras (MSF), volvió a principios de año de los asentamientos de refugiados de Bangladesh, donde se hacinan 671.000 personas de la etnia 'rohingya', expulsados por la violencia y acoso que sufren en la vecina Myanmar. No solo viven en condiciones muy precarias, sino que afrontan unos meses inciertos. «Llega la época del monzón, y las lluvias y el corrimiento de tierras se llevará muchas casas por delante.

Se calcula que en torno al 10%», advierte el cooperante murciano. Antonio lleva ya muchas misiones de ayuda humanitaria a sus espaldas. Se 'bautizó' en el delta del Níger, en Nigeria, en 2009. «Me encontré con una población olvidada, en una situación terrible, y sin ninguna o casi ninguna organización que hubiese llegado antes allí», recuerda. MSF hace gala de su neutralidad para poder acceder a zonas de conflicto armado, como era el caso.

En Nigeria, como después en Etiopía, Sierra Leona, Sudán del Sur y Bangladesh, Antonio Martínez se ha encargado de que todo funcione para que sus compañeros sanitarios puedan hacer su trabajo de la mejor forma posible.

La solidaridad de Antonio, Teresa, Miguel y Ángel, como la de tantos otros voluntarios y cooperantes murcianos, ha salvado vidas y ha dado esperanza a muchas otras. Pero, para que puedan seguir arrojando un poco de luz en mitad de la pobreza, la desigualdad y la injusticia, necesitan del apoyo de todos.