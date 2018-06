«Todos deberíamos volver a conectar con el niño que llevamos dentro» Alejandra Brugarolas Pérez. / LV La actriz Alejandra Brugarolas Pérez presenta 'De mayor quiero ser niña', su nuevo espectáculo MINERVA PIÑERO Viernes, 1 junio 2018, 07:58

Le mueven las emociones, los sueños, la plenitud que encuentra en el arte. Para Alejandra Brugarolas, «la vida es probar y errar hasta encontrar el camino». Una filosofía que descubre en 'De mayor quiero ser niña', su espectáculo, donde aúna los olores de la tierra, del mar, y el eco de hondas campanadas, entre otros elementos sensoriales. Escrito, dirigido e interpretado por la artista, traslada al público a lejanas atmósferas, a «los tiempos de la ilusión». Natural de Murcia, el próximo 17 de junio viaja desde Madrid a su ciudad para abrir el «a veces» olvidado cajón de los sueños, a partir de ingredientes teatrales y musicales, a las 19.30 horas, en Itaca.

-Presenta 'De mayor quiero ser niña'. ¿Y de niña, qué quería ser?

-Lo que soy ahora, una profesión que me permite crear y compartir el arte con el resto del mundo. Me encanta expresar lo que guardo en mi interior, lo que siento cada día, aquello que pienso y observo. Antes de decidirme por esta vida, estudié un año de Audiovisuales en Alicante y dos de Producción de Cine en Madrid, pero nada me llenaba tanto como los proyectos que actualmente realizo, nada me hacía tan feliz. Encontré la Escuela de Teatro La Cuarta Pared y comencé a labrar mi camino. Quizás, por miedo a la sociedad, no me había atrevido antes. Pero fui valiente y tomé las riendas de mi vida.

-¿A qué público se dirige?

-Al adulto. Durante una hora y cuarto, aproximadamente, el público participará de forma pasiva en el espectáculo. Se creará cierta interacción, pero les pediré a los asistentes que se dejen llevar, que escuchen una especie de cuento.

-¿Dejarse llevar hacia dónde?

-Hacia un mundo mágico. De mi mano, la del Hada de los Sueños, mi papel, les guiaré por un paseo sensorial hacia un camino diferente. Además, Fran Dorsonville, mi compañero, será el Mago del No Tiempo. Dará la bienvenida al público, marcará las pautas para entrar a este mágico proceso y amenizará el espectáculo con su música, en un piano.

-¿Qué moraleja guarda en ese mundo?

-Que cada persona conecte con el niño que guarda dentro, con el ser que sigue unido a la ilusión y a los sueños. Cuando nos convertimos en adultos, parece que nos olvidamos de lo que realmente nos hace felices, como si nos diera miedo perseguir nuestros sueños. Quiero que el público vuelva a conectar con la infancia, con la autenticidad y pureza que sentía en un pasado. Una vez que crecemos, parece que soñar ya no está en nuestros planes, como si estuviera prohibido. Lo esencial es invisible a los ojos, decía El Principito. En este espectáculo, propongo a los espectadores que cierren sus ojos, que se permitan centrarse en otros sentidos, como puede ser el del olfato, el del gusto, el del oído...

-¿Sobre qué trata el libro que publicó hace un año, 'Magic Book'?

-Es una especie de juego en forma de libro, ya que el lector solo puede leer una página cada día. Es un reto; una aventura; un viaje. Mi objetivo era invitar al sujeto a conocerse mejor a sí mismo, a comprobar hasta dónde es capaz de llegar.

-¿Prepara otros proyectos?

-Sí, 'Soñadores despiertos', donde, mientras relato historias y cuentos, se escucha música de fondo. Fran será el encargado de amenizar las veladas tocando la guitarra o el piano. Se estrenará en Madrid el 28 de junio. Además, a los dos nos gustaría formar un grupo de música.

-¿De qué estilo?

-De música antigua, como la que componían los Beatles o Bob Dylan. También estamos preparando musicales, un género teatral que me encanta. De hecho, no hay nada que me apasione más. Creo que es un tipo de espectáculo tan perfecto como completo.

-¿Cuál es el papel de sus sueños?

-El de Olivia Newton-John, sin duda. 'Grease' me parece una obra superdivertida y amena. Me encanta.

-¿Piensa volver a Murcia?

-Por ahora, no. De hecho, el año pasado regresé a Murcia durante una temporada, pero decidí volver a la capital, donde me desarrollo mejor en el ámbito profesional. Aun así, me encanta visitar a mis familiares, quienes me dieron las alas para volar.