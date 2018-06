Cumplir el último deseo José Manuel Salas y Manuel Pardo, promotores de la Fundación, en una ambulancia del 061. / V. Vicéns Profesionales del 061 ponen en marcha una iniciativa para que enfermos terminales puedan realizar salidas desde el hospital JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Sábado, 2 junio 2018, 01:55

A José Manuel Salas, médico del 061, y a Manuel Pardo, enfermero, les llamaron hace varios días desde un hospital de la Región. Una anciana ingresada en ese centro se enfrentaba a las últimas semanas de su vida sin haber podido cumplir un sueño: ver el mar antes de morir. «Es una mujer que vivía en la huerta, y que nunca ha estado en la playa», explican los dos profesionales. Los médicos del hospital llamaron a Salas y a Pardo porque ellos son los impulsores de la Fundación Ambulancia del Último Deseo, una organización que nació en Holanda y que en breve empezará a desarrollar su actividad en la Región.

La fundación se encargará de atender las últimas voluntades de enfermos en fase terminal que deseen trasladarse a algún lugar con el que se sientan emocionalmente vinculados o que les ayude a marcharse en paz. El huerto que cuidaron durante años, la casa en que crecieron, un museo donde se encuentra una obra de arte que les emociona especialmente. La iniciativa estará dirigida tanto a pacientes ingresados en hospitales como a aquellos que están en sus domicilios.

La fundación aspira a tener su propia ambulancia gracias al apoyo de empresas patrocinadoras. De esta forma, podrán trasladar a pacientes encamados que, de otra manera, estarían condenados a permanecer en el hospital o en su dormitorio. Pero mientras se consiguen los fondos necesarios, los impulsores de este proyecto apelan a la colaboración del Servicio Murciano de Salud, que tiene «ambulancias de reserva que, con una buena programación, podrían usarse». José Manuel Salas y Manuel Pardo se reunieron ayer con el consejero de Salud, Manuel Villegas, para trasladarle la iniciativa, y recibieron el compromiso de que la administración ayudará en todo lo posible.

No solo es necesario contar con un vehículo. También habrá que elaborar protocolos para garantizar la seguridad del paciente y el consentimiento familiar. La ambulancia del último deseo atenderá no solo a pacientes en fase terminal, también a enfermos crónicos, de edad avanzada o con graves problemas de movilidad. «Hay mucha gente mayor que de repente se encuentra encerrada en su casa sin poder salir. Por ejemplo, ancianos que sufren una rotura de cadera tras una caída y no pueden llegar a la puerta de la calle», cuenta Manuel Pardo. Como profesionales del 061, están acostumbrados a enfrentarse a situaciones de este tipo, a atender a personas mayores que viven en pisos antiguos, sin ascensor, o con otras barreras que impiden la movilidad.

La Fundación Ambulancia del Último Deseo nació en Holanda de la mano de Kees Veldeboer, quien el pasado mes de abril estuvo en Murcia con motivo del I Congreso de Humanización en Urgencias, Emergencias y Catástrofes. La Región se convertirá en la primera comunidad autónoma en contar con los servicios de la fundación. Cuatro personas están poniendo en marcha el proyecto en Murcia, entre ellos el médico José Manuel Salas y el enfermero Manuel Pardo.

Proyecto HURGE

Pero la fundación es solo una parte más del Proyecto HURGE (Humanizando las Urgencias y Emergencias), que parte de los propios profesionales del 061 y de servicios de urgencias hospitalarios de la Región. Unas 200 personas están ya implicadas en HURGE. La formación es uno de los aspectos básicos del proyecto, para que los sanitarios sepan comunicarse mejor con los pacientes y familias, y también con sus compañeros de equipo. Identificarse correctamente, escuchar de manera activa al paciente y sus familiares e intentar comprender lo que sienten son algunas de las claves para humanizar la asistencia.