«Es una vergüenza cuando la gente arruina 'Juego de Tronos' con 'spoilers'»

Jacob Anderson, el actor que encarna el personaje de 'Gusano Gris' en 'Juego de Tronos' ha concedido una entrevista a Express en la que ha intentado evitar dar cualquier pista sobre el futuro de la serie. «No puedo decir mucho, pero va a ser una temporada realmente emocionante», señaló el inglés sobre la séptima temporada.

El motivo por el que el Anderson no quería desvelar algo de las tramas puede deberse a sus principios. «Siempre intento evitar esto porque no quiero arruinarme a mí mismo, pero con todo el rodaje del que he formado parte estoy muy emocionado», señaló quien procura eliminar cualquier posibilidad de 'spoilers'. «Para ser sincero contigo, realmente no conozco los detalles que se han filtrado o si esas cosas realmente pasarán en la serie. Hasta donde yo sé son solo conjeturas», comentó el hombre que se incorporó en la tercera temporada de 'Juego de Tronos'.

En cuanto a los filtradores, subió el tono. «Pienso que es una auténtica vergüenza», valoró sobre quienes desvelan partes de la trama antes de emitirse los episodios. «Es una vergüenza cuando la gente lo intenta y lo arruina porque es como... es una historia y no sé por qué quieres saber el final de la historia antes de que empiece. Parece una perdida de tiempo», insistió.